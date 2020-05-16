Коронавирус обнаружен у нападающего ФК «Локомотив» Фарфана

Коронавирус обнаружен у игрока российской футбольной премьер-лиги, нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана. Сообщения об этом появились на официальных страницах клуба в соцсетях.

«У нашего игрока Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус. Желаем здоровья, Джефф! Скорее поправляйся!» — гласит надпись под фотографией перуанца.

Instagram @fclokomotiv

Обнаружение у Ферфана COVID-19 подтвердил РИА Новости председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

«Да, он заразился коронавирусом. Он находится в Москве. Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Мещеряков.

Он уточнил, что остальные игроки клуба «в порядке».

35-летний футболист из Перу Джефферсон Фарфан пришел в московский «Локомотив» в 2017 году. В 66 матчах он забил 24 гола. В нынешнем сезоне не выступал из-за травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заразившегося коронавирусом игрока французского футбольного клуба «Монпелье» Джуниора Самбия врачи вынуждены были погрузить в искусственную кому.