«Решение, которое работает»: в США нашли способ защитить людей от COVID-19

Американские ученые нашли способ защитить человеческий организм от губительного воздействия нового типа коронавируса. Главный секрет — в уникальном антителе, способном полностью блокировать активность COVID-19, сообщает »Экономика Сегодня».

Сотрудники биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics путем длительных исследований миллиардов антител, вырабатываемых иммунной системой человека, пришли к выводу, что только STI-1499 в 100% случаев успешно борется с коронавирусом.

«Это антитело как бы „обволакивает“ вирус, вследствие чего у него не остается шансов проникнуть в клетки. После обнаружения вируса COVID-19 STI-1499 захватывает его и выводит из организма в течение четырех суток. Подчеркиваем, что это — лекарство. Решение, которое работает», — пояснил глава компании, медик Генри Джи.

Ученый также отметил, что в случае, если у каждого человека в организме будет «нейтрализующее тело», то от социальной дистанции, как способа предотвращения инфицирования, и вовсе можно отказаться.

В настоящее время компания проводит исследования в закрытом режиме, поскольку права на разработку препарата у Sorrento Therapeutics нет. Генри Джи выразил надежду, что в обозримом будущем его разработку начнут применять для лечения и профилактики COVID-19.

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