Каннибала выпустили из тюрьмы в Германии из-за коронавируса — видео
Мужчина был осужден в 2005 году на пожизненный срок за то, что съел своего сексуального партнера.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Meike Engels; 5-tv.ru
В Германии национальный переполох. И виноват не коронавирус. Там, наоборот, сняли режим изоляции и выпустили людей на улицы. Причем даже из тюрем.
В одном из парков страны в эти дни прогуливается и самый настоящий людоед, который был осужден пожизненно за то, что съел, своего сексуального партнера. Якобы своим хорошим поведением он заслужил себе воздух свободы, пусть и периодические его вливания.
Гей-каннибал замаскирован, и никто не знает, в каком городе он в следующий отправится на прогулку. Что это такое? Идиотизм или победа европейского гуманизма? Нашлись люди, которые уверят — в тюрьме каннибал стал веганом и теперь даже мухи не обидит. Мой коллега Виталий Чащухин честно искал в этой истории здравый смысл, но, кажется, так и не нашел.
Подробнее о прогулках людоеда в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о каннибале из Архангельска, который съел трех своих друзей.
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