В Германии национальный переполох. И виноват не коронавирус. Там, наоборот, сняли режим изоляции и выпустили людей на улицы. Причем даже из тюрем.

В одном из парков страны в эти дни прогуливается и самый настоящий людоед, который был осужден пожизненно за то, что съел, своего сексуального партнера. Якобы своим хорошим поведением он заслужил себе воздух свободы, пусть и периодические его вливания.

Гей-каннибал замаскирован, и никто не знает, в каком городе он в следующий отправится на прогулку. Что это такое? Идиотизм или победа европейского гуманизма? Нашлись люди, которые уверят — в тюрьме каннибал стал веганом и теперь даже мухи не обидит. Мой коллега Виталий Чащухин честно искал в этой истории здравый смысл, но, кажется, так и не нашел.

Подробнее о прогулках людоеда в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о каннибале из Архангельска, который съел трех своих друзей.