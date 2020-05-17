Деньги или война? До чего могут договориться США, требуя от Китая расплатиться за пандемию
Вместо того, чтобы остановить рекордную смертность — уже под 90 тысяч умерших — и замедлить резкий рост заражения, США атакуют Китай.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sascha Steinach, via www.imago-i; 5-tv.ru
Пока Россия, да и весь остальной мир продолжают единым фронтом бороться с коронавирусом — американцы и парочка их сателлитов решили выбрать свой путь. Вместо того, чтобы остановить рекордную смертность — уже под 90 тысяч умерших — и замедлить резкий рост заражения, они атакуют Китай. Требуют через суд компенсировать убытки, которые Штаты понесли из-за пандемии. Все-таки Америка — это страна победившего доллара. Больницы переполнены, люди умирают, а они все о выгоде пекутся. И получается даже на смерти своих сограждан пытаются заработать.
Пекин в ответ, пусть и в печати, всерьез рассуждает о необходимости наращивания своего ядерного потенциала. Это очень непрозрачный намек. Вот кому-кому, а американцам стоило бы сейчас сидеть тише воды. И уж если по Гамбургскому счету — сто лет назад именно они скрыли от всего мира эпидемию «испанки». А за это тоже можно ответить.
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