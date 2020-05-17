«Прохожу обследование»: звезда «Кривого зеркала» Вашуков о госпитализации
Ранее сообщалось, что Михаил Вашуков попал в больницу с подозрением на коронавирус.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru
Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков прокомментировал свое состояние здоровья. Ранее появилась информация о том, что комик госпитализирован с пневмонией, и у него якобы подозревают коронавирус. Сообщалось, что у исполнителя поражены 65% легких.
«У меня все хорошо. Я сейчас прохожу обследование. Позвоните через месячишко», — сказал юморист.
Между тем, в больнице во время пандемии коронавируса побывали уже множество отечественных знаменитостей: Лев Лещенко, Стас Михайлов, Надежда Бабкина, Татьяна Васильева, Александр Васильев и другие.
Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка госпитализированы с диагнозом COVID-19.
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