«Защитник» автомастерской в Санкт-Петербурге оказался очень настойчивым — он выбил дверь автомобилем со второй попытки.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилась еще одна видеозапись, на кадрах которой сотрудник автосервиса таранит автомобиль грабителей. С первого раза мужчине не удалось пробить «Жигулями» двери мастерской. А вот вторая попытка оказалась удачной. Настолько, что двое налетчиков получили серьезные травмы.

Инцидент произошел этой ночью в одном из автосервисов в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Четверо неизвестных ворвались в помещение и похитили оттуда железный ящик. После этого нарушители, схватив добычу, собирались сесть в свой BMW и спокойно уехать. Но внезапно на них из автосервиса, протаранив дверь, вылетел отечественный автомобиль и врезался в иномарку.

Налетчикам удалось скрыться с места происшествия. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами. Злоумышленники разыскиваются. Возможно, они травмированы. Их автомобиль также имеет повреждения с правой стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что бесстрашный сотрудник автосервиса на «Жигулях» протаранил авто грабителей.

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