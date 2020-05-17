Британцы запустили флешмоб с желтыми сердцами в память о жертвах COVID-19

Жители Британии, родственники которых скончались в результате инфицирования COVID-19, запустили трогательный флешмоб, суть которого в том, чтобы приклеить на окно большое желтое сердце с именем и датой смерти близкого человека, пишет Daily Mail.

Faacebook / Fay Corbett

Как выяснили корреспонденты издания, инициатором акции памяти стал дедушка британки Ханны Гомпертц по имени Дэвид. Мужчина пережил страшную трагедию — от коронавируса скончалась его супруга. Придя в себя, пенсионер решил, что мир обязан узнать, какое количество семей понесли потери в результате страшной пандемии.

«Ежедневно мы слышим по телевизору про количество погибших. Это просто цифры, которые не так много значат, но если каждая семья, потерявшая кого-то дорогого, оставит желтый символ на своем окне, на своей двери или тротуаре, люди осознают масштабы этой личной и национальной трагедии», — пояснил в беседе с изданием Дэвид.

Facebook / Dianne Wilson

В настоящее время в мире зафиксировано 4 724 260 случаев инфицирования новым типом коронавируса. Из них в результате осложнений болезни скончались 313 366 человек.

По данным Оперативного штаба, за весь период пандемии в России диагноз COVID-19 поставлен 281 752 гражданам. Летальных исходов — 2 631. Всего было проведено более 6,9 миллиона тестов на наличие коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Роспотребнадзоре заявили о прекращении роста числа инфицированных COVID-19.