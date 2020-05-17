Продолжит ли Эмбер Херд съемки в «Аквамене 2» несмотря на громкий скандал?

Голливудская актриса Эмбер Херд продолжит сниматься в «Аквамене 2» вопреки всем слухам, гуляющим в сети и СМИ, сообщил портал Heroichollywood.com днем 17 мая.

Известно, что несколько недель назад между Эмбер и ее супругом и коллегой Джонни Деппом пробежала «черная кошка». По версии зарубежных изданий, звезда жестоко издевалась над актером, обвиняя его то в грубом изнасиловании и многочисленных побоях, то в бесконечных изменах.

К счастью, звезда «Пиратов карибского моря» нашел способ доказать общественности свою правоту, опубликовав архивные фото и скрины переписок с женой. Теперь же адвокаты Джонни намерены привлечь к уголовной ответственности актрису за наглые обвинения. В связи с чем в сети и родился слух о возможном «увольнении» Херд из продолжения «Аквамена».

Уточнив информацию у создателей ленты, основатель ресурса Heroic Hollywood Умберто Гонсалес решительно заявил поклонникам Эмбер, что та не прекращает работу над ролью.

«Нет, Эмбер Херд не была уволена из «Аквамена 2», — пояснил владелец портала.

Несмотря на столь позитивное известие, компания, готовящая сиквел к выходу — Warner Brothers Entertainment — пока не делала официальных заявлений по этому поводу.

Instagram @amberheard

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи сети создали петицию против участия Эмбер Херд в продолжении «Аквамена».