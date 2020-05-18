Для поддержания иммунитета в самоизоляции человеку нужен здоровый сон. Об этом напомнила врач-терапевт, гастроэнтеролог Елена Вартанян, передает сайт KP.RU.

Чтобы не навредить организму, нужно спать не менее восьми часов в сутки. Кроме того, укрепить иммунитет повожет полноценное питание здоровой пищей. Не менее важно отказываться от курения и алкоголя и бережно относиться к своей психике.

Изменение образа жизни — в частности, малая подвижность в период длительного пребывания дома, может неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья. По словам врача, на этом фоне у многих людей могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.

На этот случай Елена Вартанян посоветовала не забывать регулярно принимать лекарства, назначенные врачом, контролировать артериальное давление, уменьшить потребление соли и насыщенных жиров. Они содержатся в таких продуктах, как сало и колбасные изделия.

Ранее 5-tv.ru писал, когда стоит бояться повышения температуры тела.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112