Врач рассказала, что нужно делать для поддержания иммунитета в период пандемии.

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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев; www.globallookpress.com / Christian Bullinge, ZAM-Photography, Christine Steimer, 001 Stewart Goldstein

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Эпидемия коронавируса

Для поддержания иммунитета в самоизоляции человеку нужен здоровый сон. Об этом напомнила врач-терапевт, гастроэнтеролог Елена Вартанян, передает сайт KP.RU.

Чтобы не навредить организму, нужно спать не менее восьми часов в сутки. Кроме того, укрепить иммунитет повожет полноценное питание здоровой пищей. Не менее важно отказываться от курения и алкоголя и бережно относиться к своей психике.

Изменение образа жизни — в частности, малая подвижность в период длительного пребывания дома, может неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья. По словам врача, на этом фоне у многих людей могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.

На этот случай Елена Вартанян посоветовала не забывать регулярно принимать лекарства, назначенные врачом, контролировать артериальное давление, уменьшить потребление соли и насыщенных жиров. Они содержатся в таких продуктах, как сало и колбасные изделия.

Ранее 5-tv.ru писал, когда стоит бояться повышения температуры тела.

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