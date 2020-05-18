Сколько часов нужно спать во время самоизоляции?
Врач рассказала, что нужно делать для поддержания иммунитета в период пандемии.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев; www.globallookpress.com / Christian Bullinge, ZAM-Photography, Christine Steimer, 001 Stewart Goldstein
Для поддержания иммунитета в самоизоляции человеку нужен здоровый сон. Об этом напомнила врач-терапевт, гастроэнтеролог Елена Вартанян, передает сайт KP.RU.
Чтобы не навредить организму, нужно спать не менее восьми часов в сутки. Кроме того, укрепить иммунитет повожет полноценное питание здоровой пищей. Не менее важно отказываться от курения и алкоголя и бережно относиться к своей психике.
Изменение образа жизни — в частности, малая подвижность в период длительного пребывания дома, может неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья. По словам врача, на этом фоне у многих людей могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.
На этот случай Елена Вартанян посоветовала не забывать регулярно принимать лекарства, назначенные врачом, контролировать артериальное давление, уменьшить потребление соли и насыщенных жиров. Они содержатся в таких продуктах, как сало и колбасные изделия.
Ранее 5-tv.ru писал, когда стоит бояться повышения температуры тела.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 18 мая
- Песков ответил на вопрос, состоится ли «Прямая линия с Владимиром Путиным»
- 18 мая
- В России проводятся проверки по защите прав медиков на получение выплат
- 18 мая
- Легионеры ФК «Краснодар» вновь устроили пирушку во время самоизоляции
- 18 мая
- Представители малого и среднего бизнеса назвали самые пострадавшие от СОVID-19 отрасли
- 18 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 18 мая
- 18 мая
- Пришло время отчитаться! Когда опасную работу врачей оценят по достоинству?
- 18 мая
- Полиция проверяет видео с гонками «золотой молодежи» в Москве при изоляции
- 18 мая
- В России стабилизировалась ситуация с коронавирусом
- 18 мая
- Эффективность масок в защите от коронавируса проверили на хомяках
- 18 мая
- Медперсонал больницы в Коммунарке получил обещанные надбавки
Читайте также
81%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?