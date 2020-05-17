Когда стоит бояться повышения температуры тела?

В период пандемии коронавируса многих заботит состояние их здоровья. В качестве меры по раннему выявлению симптомов заболевания люди используют регулярное измерение температуры тела. Однако врач клиники «Инвитро» Нона Овсепян утверждает, что повышенная температура не всегда является показателем заражения, пишет «Ридус»

«У здорового человека, в норме, в течение суток, происходят неоднократные колебания температуры, связанные с различными факторами», — утверждает она.

По словам доктора, к таким причинам относятся: температура воздуха и время суток, прием пищи, гормональный фон, эмоциональные переживания и двигательная активность.

Нона Овсепян посоветовала обращаться к доктору в том случае, если вместе с повышенной температурой больной наблюдает у себя сопутствующие симптомы.

«При инфекционных болезнях повышение температуры, как правило, сопровождается характерными симптомами и развитием общего интоксикационного синдрома: слабость, сонливость, головная боль, боль в мышцах и суставах», — сказала врач.

14 мая стало известно, что врачи Федерального медико-биологического агентства обнаружили новый нетипичный симптом COVID-19. Двум инфицированным был поставлен диагноз «асцит» — скопление свободной жидкости в брюшной полости, пишет URA.RU.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы пациенты, которые тяжелее всего переносят COVID-19.

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