Когда стоит бояться повышения температуры тела?

По словам врача Ноны Овсепян, температура может меняться даже из-за обычного приема пищи или эмоциональных переживаний.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger, Simon Katzer, Mauricio Jordan de Souza Coelho, CHROMORANGE / Bilderbox, Jochen Tack

Тема:
Эпидемия коронавируса

В период пандемии коронавируса многих заботит состояние их здоровья. В качестве меры по раннему выявлению симптомов заболевания люди используют регулярное измерение температуры тела. Однако врач клиники «Инвитро» Нона Овсепян утверждает, что повышенная температура не всегда является показателем заражения, пишет «Ридус»

«У здорового человека, в норме, в течение суток, происходят неоднократные колебания температуры, связанные с различными факторами», — утверждает она.

По словам доктора, к таким причинам относятся: температура воздуха и время суток, прием пищи, гормональный фон, эмоциональные переживания и двигательная активность.

Нона Овсепян посоветовала обращаться к доктору в том случае, если вместе с повышенной температурой больной наблюдает у себя сопутствующие симптомы.

«При инфекционных болезнях повышение температуры, как правило, сопровождается характерными симптомами и развитием общего интоксикационного синдрома: слабость, сонливость, головная боль, боль в мышцах и суставах», — сказала врач.

14 мая стало известно, что врачи Федерального медико-биологического агентства обнаружили новый нетипичный симптом COVID-19. Двум инфицированным был поставлен диагноз «асцит» — скопление свободной жидкости в брюшной полости, пишет URA.RU.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы пациенты, которые тяжелее всего переносят COVID-19.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
17 мая
Почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса
17 мая
Каннибала выпустили из тюрьмы в Германии из-за коронавируса — видео
17 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 мая
17 мая
Пациенты с какими заболеваниями тяжелее всего переносят COVID-19?
17 мая
Цены вырастут? Чего ждать туристам от отдыха за границей в 2020 году
16 мая
«Решение, которое работает»: в США нашли способ защитить людей от COVID-19
16 мая
Коронавирус обнаружен у нападающего ФК «Локомотив» Фарфана
16 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 мая
16 мая
Петербуржцы пожаловались на бар, открывшийся, несмотря на пандемию
16 мая
Дочь Пескова и Навки записала трогательное обращение к родителям, госпитализированным с COVID-19

Читайте также

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
«Запреты не для мужчин»: Сын Седоковой «предал» маму из-за любви к мучному
9:14
Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с коронавирусом
9:13
Почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса
8:50
Каннибала выпустили из тюрьмы в Германии из-за коронавируса — видео
8:41
«Тропикана женщина»: Скучающая в самоизоляции Лобода мечтает заняться спортом
8:30
Когда стоит бояться повышения температуры тела?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Каким знакам зодиака золотые украшения могут принести несчастья?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок