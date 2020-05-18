Путин и Эрдоган обсудили борьбу с пандемией COVID-19

Президенты России и Турции провели телефонные переговоры.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вопросы борьбы с пандемией подробно обсудили Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе телефонного разговора лидеры подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в разработке вакцин и методов лечения.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в возвращении на родину россиян, находившихся в Турции.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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