Путин и Эрдоган обсудили борьбу с пандемией COVID-19
Президенты России и Турции провели телефонные переговоры.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Вопросы борьбы с пандемией подробно обсудили Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе телефонного разговора лидеры подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в разработке вакцин и методов лечения.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в возвращении на родину россиян, находившихся в Турции.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 18 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 18 мая
- 18 мая
- За сутки в России от СОVID-19 вылечились почти три тысячи человек
- 18 мая
- Штраф лежачему профессору РУДН за нарушение самоизоляции отнесли к мошенничеству
- 18 мая
- Австралия предложила провести расследование причин пандемии COVID-19
- 18 мая
- СКР заявил о нарушения с выплатой медикам в десяти регионах России
- 18 мая
- Путин назвал две причины непростой ситуации с коронавирусом в Дагестане
- 18 мая
- Стало известно, когда откроются кинотеатры и спортзалы
- 18 мая
- В Москве за нарушение самоизоляции оштрафовали прикованного к кровати инвалида
- 18 мая
- Что может стать «первым и последним» симптомом коронавируса у молодых людей
- 18 мая
- Мишустин: к смягчению ограничений по COVID-19 готовы 27 регионов России
Читайте также
81%
-0.23 78.94
-0.19
Нашли ошибку?