Глава Белого дома поставил организации ультиматум, пригрозив лишить ее американских денег.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Samuel Corum, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Вашингтоне планируют больше, чем в десять раз урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения. По мнению Дональда Трампа, ВОЗ не выполнила своих обязательств по обмену информацией в условиях распространения коронавируса, поэтому и платить ей не за чем. К тому же, по словам американского президента, точка зрения Штатов в организации не учитывается.

«В последнее время ВОЗ работает очень плохо. И при этом США платят им 450 миллионов долларов в год. А Китай — всего 38 миллионов. ВОЗ — просто марионетки Китая», — заявил Дональд Трамп.

В ВОЗ позицию США считают неконструктивной. Так, от США за все время пандемии не поступило ни одного весомого предложения, как остановить распространение опасного вируса, тогда как Китай постоянно находился на связи и сообщал о принятых мерах. И вместо того, чтобы перенять этот опыт, Дональд Трамп постоянно критиковал всемирную организацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Австралия предложила провести расследование причин пандемии COVID-19. Более 110 стран мира, в том числе и Россия, поддержали призыв Канберры выяснить, как появился новый коронавирус, чтобы не допустить повторения подобной катастрофы.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
19 мая
Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая
19 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 мая
19 мая
Курьерская доставка за время пандемии СОVID-19 выросла в разы. Что чаще заказывают россияне?
19 мая
Мы спасены? В США успешно испытали вакцину от COVID-19 на людях
19 мая
Тест на COVID-19, присяга без родных: коронавирус внес коррективы в призывную кампанию
19 мая
Россияне подали восемь миллионов заявлений на выплаты на детей через портал Госуслуги
19 мая
Заложник пандемии: гастролировавший по РФ сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в Ярославле
19 мая
Трикини вместо бикини: коронавирус вызвал революцию в мире пляжной моды
19 мая
ВОЗ предупредила мировые державы об опасности резкого снятия карантинных мер
19 мая
Более 108 миллионов китайцев посадили на карантин из-за новой вспышки COVID-19

Читайте также

+6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.98
-0.23 78.94
-0.19
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги

Последние новости

8:48
Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая
8:39
Видео: Четыре человека погибли в Китае при землетрясении
8:30
Мэр сахалинского города Оха попался с запрещенными к охоте утками
8:21
Ракетной атаке подвергся район «зеленой зоны» Багдада
8:12
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги
8:03
Пять трендов макияжа лета-2020, которые вы можете повторить

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака
«Было свечение!» — жители Красноярского края сообщили о падении метеорита
Я краснею, я бледнею. Как ведут себя влюбленные знаки зодиака?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок