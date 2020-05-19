Дональд Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Глава Белого дома поставил организации ультиматум, пригрозив лишить ее американских денег.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Samuel Corum, 5-tv.ru
В Вашингтоне планируют больше, чем в десять раз урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения. По мнению Дональда Трампа, ВОЗ не выполнила своих обязательств по обмену информацией в условиях распространения коронавируса, поэтому и платить ей не за чем. К тому же, по словам американского президента, точка зрения Штатов в организации не учитывается.
«В последнее время ВОЗ работает очень плохо. И при этом США платят им 450 миллионов долларов в год. А Китай — всего 38 миллионов. ВОЗ — просто марионетки Китая», — заявил Дональд Трамп.
В ВОЗ позицию США считают неконструктивной. Так, от США за все время пандемии не поступило ни одного весомого предложения, как остановить распространение опасного вируса, тогда как Китай постоянно находился на связи и сообщал о принятых мерах. И вместо того, чтобы перенять этот опыт, Дональд Трамп постоянно критиковал всемирную организацию.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Австралия предложила провести расследование причин пандемии COVID-19. Более 110 стран мира, в том числе и Россия, поддержали призыв Канберры выяснить, как появился новый коронавирус, чтобы не допустить повторения подобной катастрофы.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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