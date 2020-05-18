Более 110 стран мира, в том числе и Россия, поддержали призыв Канберры выяснить, как появился новый коронавирус, чтобы не допустить повторения подобной катастрофы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oscar J. Barroso; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Больше 110 стран мира — в том числе и Россия — поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин пандемии коронавируса. В Канберре отметили: цель расследования — не обвинить какую-либо страну, а выяснить, как появился COVID-19, чтобы не допустить повторения подобной катастрофы.

Число больных коронавирусом на планете уже превысило четыре миллиона 700 тысяч. Треть из них — в США. Вашингтон призывает жителей Штатов активно сдавать пробы на COVID-19. Личный пример подал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, он сдал тест прямо во время общения с журналистами.

Европа, тем временем, постепенно выходит из карантина. Итальянское правительство разрешило открыть бары и рестораны. Меры безопасности при этом необходимо строго соблюдать. За последние дни в Италии рекордно упала смертность. С 3 июня Рим планирует открыть границы со странами Евросоюза. Сегодня верующим позволили посещать храмы. Папа Римский Франциск отслужил утреннюю мессу в капелле Собора Святого Петра в присутствии 30 прихожан. Перед богослужением в главном католическом храме провели дезинфекцию.

А во Франции более полусотни школ пришлось закрыть из-за новых случаев заражения. Образовательные учреждения едва возобновили работу после снятия карантина 11 мая.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
18 мая
За сутки в России от СОVID-19 вылечились почти три тысячи человек
18 мая
Штраф лежачему профессору РУДН за нарушение самоизоляции отнесли к мошенничеству
18 мая
СКР заявил о нарушения с выплатой медикам в десяти регионах России
18 мая
Путин назвал две причины непростой ситуации с коронавирусом в Дагестане
18 мая
Стало известно, когда откроются кинотеатры и спортзалы
18 мая
В Москве за нарушение самоизоляции оштрафовали прикованного к кровати инвалида
18 мая
Что может стать «первым и последним» симптомом коронавируса у молодых людей
18 мая
Мишустин: к смягчению ограничений по COVID-19 готовы 27 регионов России
18 мая
Детская поэтесса Инна Гамазкова умерла от коронавируса
18 мая
Песков ответил на вопрос, состоится ли «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Читайте также

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
72.98
-0.23 78.94
-0.19
Сексуальная совместимость: С кем нужно строить отношения разным знакам зодиака

Последние новости

20:35
В июне в России пройдет международный онлайн форум кино и телеиндустрии
20:27
За сутки в России от СОVID-19 вылечились почти три тысячи человек
20:18
Штраф лежачему профессору РУДН за нарушение самоизоляции отнесли к мошенничеству
20:11
Очевидцы записали видео момента стрельбы из квартиры в Москве
20:10
Что ждать от ретроградной Венеры и как она влияет на личную жизнь?
20:05
Видео с места стрельбы на юго-востоке Москвы

Сейчас читают

Сексуальная совместимость: С кем нужно строить отношения разным знакам зодиака
«Надо больше улыбаться» — Эмин Агаларов высказался после решения о разводе
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок