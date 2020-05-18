Больше 110 стран мира — в том числе и Россия — поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин пандемии коронавируса. В Канберре отметили: цель расследования — не обвинить какую-либо страну, а выяснить, как появился COVID-19, чтобы не допустить повторения подобной катастрофы.

Число больных коронавирусом на планете уже превысило четыре миллиона 700 тысяч. Треть из них — в США. Вашингтон призывает жителей Штатов активно сдавать пробы на COVID-19. Личный пример подал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, он сдал тест прямо во время общения с журналистами.

Европа, тем временем, постепенно выходит из карантина. Итальянское правительство разрешило открыть бары и рестораны. Меры безопасности при этом необходимо строго соблюдать. За последние дни в Италии рекордно упала смертность. С 3 июня Рим планирует открыть границы со странами Евросоюза. Сегодня верующим позволили посещать храмы. Папа Римский Франциск отслужил утреннюю мессу в капелле Собора Святого Петра в присутствии 30 прихожан. Перед богослужением в главном католическом храме провели дезинфекцию.

А во Франции более полусотни школ пришлось закрыть из-за новых случаев заражения. Образовательные учреждения едва возобновили работу после снятия карантина 11 мая.

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