ОГЭ не будет! В России отменили экзамены для девятиклассников
Итоговые оценки по основным предметам в этом году выставят на основе годовых.
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Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменяются. Итоговые оценки выставят на основании годовых. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Формат проведения ЕГЭ-2020 в 11-х классах также скорректируют. Госэкзамен проведут лишь для абитуриентов, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Учащимся, не планирующим поступление в вузы, в аттестат выставят отметки по итогам года. Сроки проведения ЕГЭ перенесут с 8 июня на более поздний период.
Такой комплекс мер приняли в связи с эпидемиологической обстановкой в период пандемии коронавируса. Окончательные даты аттестационной кампании озвучат в ближайшее время.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ из-за коронавируса.
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