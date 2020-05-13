Итоговые оценки по основным предметам в этом году выставят на основе годовых.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов

Тема:
ЕГЭ 2020 Эпидемия коронавируса

Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменяются. Итоговые оценки выставят на основании годовых. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Формат проведения ЕГЭ-2020 в 11-х классах также скорректируют. Госэкзамен проведут лишь для абитуриентов, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Учащимся, не планирующим поступление в вузы, в аттестат выставят отметки по итогам года. Сроки проведения ЕГЭ перенесут с 8 июня на более поздний период.

Такой комплекс мер приняли в связи с эпидемиологической обстановкой в период пандемии коронавируса. Окончательные даты аттестационной кампании озвучат в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ из-за коронавируса.

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