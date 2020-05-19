В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии коронавируса
Отказ от прививок распространяется на взрослое население, по детской вакцинации будут принимать решение регионы.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Плановая вакцинация приостановлена в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.
По его словам, решение было принято в связи с тем, что эпидемия и так дает сильную нагрузку на иммунитет граждан.
«Все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», — отметил Гриднев.
Также в ведомстве уточнили, что вакцинация приостановлена только среди взрослого населения страны. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, решение о приостановке возможности прививать детей будут принимать региональные власти.
В период пандемии COVID-19 на первое место выходит вопрос предотвращения угроз здоровью граждан, добавил замминистра. В России ведутся разработки вакцины от коронавируса, профилактика этого заболевания станет важнейшим шагом для защиты населения.
Над вакциной от коронавируса работают ученые по всему миру. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто станет первыми кандидатами на вакцинацию от COVID-19.
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