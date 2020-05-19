Валентина Матвиенко вступилась за Всемирную организацию здравоохранения. Спикер Совета Федерации считает, что сейчас в условиях пандемии не время искать виновных, перекладывать ответственность и уж тем более создавать альтернативную структуру ВОЗ.

«Нет сегодня оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством. Мы считаем, что ВОЗ — очень полезная структура, и она, в том числе, много сделала на этапе возникновения коронавируса в плане мониторинга ситуации. И ни в коей мере нельзя позволить сейчас разрушить этот институт», — сказала Валентина Матвиенко.

Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ, в котором сказано о проведенном расследовании в отношении организации. И указан ряд ошибок, допущенных организацией. Трамп в итоге поставил ультиматум: Вашингтон прекратит финансирование Всемирной организации здравоохранения и пересмотрит свое членство, если в течение 30 дней ВОЗ не проведет реформы, которые требуют США.

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