Выступление DJ Smash на VK Fest 2020 «взрывает» интернет

Легендарный российский ди-джей, композитор и музыкальный продюсер DJ Smash выступает на пятом дне VK Fest 2020. Бесплатная трансляция мероприятия доступна для всех пользователей ВКонтакте.

В 2007 году популярный музыкант записал свой главный хит «Moscow Never Sleeps». DJ Smash за время карьеры сотрудничал с такими отечественными звездами как: Вера Брежнева, Наталья Подольская, группа «Моя Мишель», Семен Слепаков, Полина Гагарина, Егор Крид и другие. Ди-джей становился неоднократным лауреатом премий «MTV Russia Music Awards», «Золотой граммофон» и «Муз ТВ».

В пятом дне музыкального фестиваля, помимо DJ Smash, приняли участие: Диана Арбенина, Шура Би-2, украинский исполнитель ROZHDEN, группа RSAC, студия ТНТ «Реальные пацаны», певица Асия и российский хип-хоп исполнитель OG Buda. На связь с ведущим шоу вышли Владимир Познер, Тина Канделаки, Саша Спилберг, Николай Басков и другие знаменитости.

18 мая трансляция VK Fest собрала более 40 миллионов просмотров. Фестиваль посмотрели 17,8 уникальных пользователей, которые написали более 600 тысяч комментариев и поставили около 400 тысяч отметок «мне нравится».

VK Fest проходит в режиме онлайн с 15 по 21 мая 2020 года. Согласно афише, опубликованной в официальной группе ВКонтакте, всего в мероприятии примут участие около 70 популярных исполнителей, которые порадуют зрителей своими известными хитами.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский «Холостяк» ROZHDEN зажигает на VK Fest.