Петербургские кладбища закрыты с 12 по 31 мая. К этому горожане, кажется, уже привыкли, но тут появилось новое предписание Роспотребнадзора — ни гроба, ни прощания всем, даже умершим не от COVID-19.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Инициатива петербургского Роспотребнадзора шокировала горожан. Из-за пандемии в Северной столице ввели жесткие ограничения на похоронах — запретили прощаться даже с теми, кто по документам умер не от коронавируса. Закрытый гроб и никаких церемоний.
Возможен ли компромисс, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за сутки в городе на Неве было выявлено 453 инфицированных коронавирусом, всего — 11 340. Выздоровели 2 272 человека, 95 скончались.

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Тема:
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