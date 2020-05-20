Из-за коронавируса в Петербурге запретили прощальные церемонии на похоронах
Петербургские кладбища закрыты с 12 по 31 мая. К этому горожане, кажется, уже привыкли, но тут появилось новое предписание Роспотребнадзора — ни гроба, ни прощания всем, даже умершим не от COVID-19.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Инициатива петербургского Роспотребнадзора шокировала горожан. Из-за пандемии в Северной столице ввели жесткие ограничения на похоронах — запретили прощаться даже с теми, кто по документам умер не от коронавируса. Закрытый гроб и никаких церемоний.
Возможен ли компромисс, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за сутки в городе на Неве было выявлено 453 инфицированных коронавирусом, всего — 11 340. Выздоровели 2 272 человека, 95 скончались.
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