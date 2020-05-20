Инициатива петербургского Роспотребнадзора шокировала горожан. Из-за пандемии в Северной столице ввели жесткие ограничения на похоронах — запретили прощаться даже с теми, кто по документам умер не от коронавируса. Закрытый гроб и никаких церемоний.

Возможен ли компромисс, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за сутки в городе на Неве было выявлено 453 инфицированных коронавирусом, всего — 11 340. Выздоровели 2 272 человека, 95 скончались.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112