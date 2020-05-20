Друг певицы рассказал, какое несчастье с ней приключилось 30 лет назад.

«Выпали почти все волосы»: Почему Ирина Аллегрова вынуждена носить парики?

Фото: Instagram @irinaallegrovaglamrok

Редкое фото Ирины Аллегровой без парика всколыхнуло сеть и вызвало массу вопросов. Как писал 5-tv.ru, на обнародованном снимке певица стоит без макияжа и привычного белокурого парика. Волосы артистки коротко подстрижены и вьются. Выложивший в Instagram снимок певец Александр Богданович рассказал в интервью Sobesednik.ru, почему его давняя подруга на протяжении 30 лет вынуждена носить парики.

По его словам, фото было сделано в Майами 16 лет назад. Сегодня та квартира на берегу океана, где Аллегрова собирала друзей на барбекю, уже не в собственности певицы. «Шальная императрица» продала элитную недвижимость из-за проблем с суставами. Ей стало трудно преодолевать долгий перелет из России в США.

Однако 68-летняя артистка не грустит из-за своего возраста. Для своих поклонников она остается примой. И помогают ей, в том числе, хорошие парики.

 
 
 
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Публикация от irina allegrova glamrok🔝🔝🔝 (@irinaallegrovaglamrok)

По словам Богдановича, свой первый парик она надела в 1991 году. Перед этим певица захотела выбелить волосы. Она пришла к хорошему специалисту, у которой много раз делала прически. Так вышло, что девушка передержала краску и сожгла Аллегровой корни.

«Первую неделю у Аллегровой была шикарная прическа, а потом у нее выпали почти все волосы. Вот и пришлось купить парик, чтобы в нем выступать», — поделился Александр.

Со временем любимица публики восстановила рост волос. Но белокурый парик до сих пор остается одной из главных деталей ее образа.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Лолита, Волочкова и Аллегрова больше не хотят мужей-альфонсов.

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