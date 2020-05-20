За сутки в России выявлено 8 764 новых случая инфицирования COVID-19

В России зафиксировано 8 764 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 7,3 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За сутки скончалось 135 пациентов с COVID-19, полностью излечились — 5 921. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 83 регионе страны. Более 45,9% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.

Статистика по регионам:

Москва — 2699

Московская область — 903

Красноярский край — 504

Санкт-Петербург — 455

Нижегородская область — 257

Ростовская область — 139

Ярославская область — 135

Свердловская область — 135

Калужская область — 118

Брянская область — 110

Тульская область — 98

Самарская область — 98

Рязанская область — 92

Саратовская область — 92

Краснодарский край — 91

Республика Дагестан — 90

Республика Башкортостан — 88

Тамбовская область — 85

Волгоградская область — 84

Курская область — 82

Липецкая область — 79

Новосибирская область — 77

Ленинградская область — 75

Республика Татарстан — 75

Челябинская область — 74

Чувашская Республика — 73

Республика Северная Осетия — 72

Пензенская область — 72

Белгородская область — 67

Владимирская область — 66

Кабардино-Балкарская Республика — 66

Омская область — 65

Республика Адыгея — 64

Ульяновская область — 64

Ханты-Мансийский АО — 63

Смоленская область — 60

Ставропольский край — 59

Республика Тыва — 56

Астраханская область — 55

Хабаровский край — 55

Пермский край — 53

Орловская область — 49

Иркутская область — 48

Ивановская область — 47

Республика Саха (Якутия) — 46

Республика Ингушетия — 44

Кировская область — 44

Приморский край — 44

Оренбургская область — 42

Республика Бурятия — 42

Тюменская область — 40

Алтайский край — 40

Республика Марий Эл — 37

Республика Мордовия — 34

Тверская область — 33

Калининградская область — 32

Ямало-Ненецкий АО — 32

Мурманская область — 30

Амурская область — 30

Республика Хакасия — 28

Архангельская область — 25

Вологодская область — 25

Республика Калмыкия — 23

Камчатский край — 21

Воронежская область — 20

Забайкальский край — 20

Чеченская Республика — 19

Костромская область — 16

Республика Коми — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 12

Томская область — 12

Новгородская область — 10

Псковская область — 10

Еврейская АО — 10

Кемеровская область — 9

Республика Карелия — 8

Удмуртская Республика — 6

Магаданская область — 5

Республика Крым — 4

г. Севастополь — 4

Курганская область — 3

Ненецкий автономный округ — 1

Республика Алтай — 1

Сахалинская область — 1

Всего в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

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