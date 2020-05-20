За сутки в России выявлено 8 764 новых случая инфицирования COVID-19
По данным Оперативного штаба, порядка 45,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Закрыть
Смотрите также:
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Фото, видео: www.globallookpress.com / Eduardo Sanz, 5-tv.ru
В России зафиксировано 8 764 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 7,3 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.
За сутки скончалось 135 пациентов с COVID-19, полностью излечились — 5 921. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 83 регионе страны. Более 45,9% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.
Статистика по регионам:
- Москва — 2699
- Московская область — 903
- Красноярский край — 504
- Санкт-Петербург — 455
- Нижегородская область — 257
- Ростовская область — 139
- Ярославская область — 135
- Свердловская область — 135
- Калужская область — 118
- Брянская область — 110
- Тульская область — 98
- Самарская область — 98
- Рязанская область — 92
- Саратовская область — 92
- Краснодарский край — 91
- Республика Дагестан — 90
- Республика Башкортостан — 88
- Тамбовская область — 85
- Волгоградская область — 84
- Курская область — 82
- Липецкая область — 79
- Новосибирская область — 77
- Ленинградская область — 75
- Республика Татарстан — 75
- Челябинская область — 74
- Чувашская Республика — 73
- Республика Северная Осетия — 72
- Пензенская область — 72
- Белгородская область — 67
- Владимирская область — 66
- Кабардино-Балкарская Республика — 66
- Омская область — 65
- Республика Адыгея — 64
- Ульяновская область — 64
- Ханты-Мансийский АО — 63
- Смоленская область — 60
- Ставропольский край — 59
- Республика Тыва — 56
- Астраханская область — 55
- Хабаровский край — 55
- Пермский край — 53
- Орловская область — 49
- Иркутская область — 48
- Ивановская область — 47
- Республика Саха (Якутия) — 46
- Республика Ингушетия — 44
- Кировская область — 44
- Приморский край — 44
- Оренбургская область — 42
- Республика Бурятия — 42
- Тюменская область — 40
- Алтайский край — 40
- Республика Марий Эл — 37
- Республика Мордовия — 34
- Тверская область — 33
- Калининградская область — 32
- Ямало-Ненецкий АО — 32
- Мурманская область — 30
- Амурская область — 30
- Республика Хакасия — 28
- Архангельская область — 25
- Вологодская область — 25
- Республика Калмыкия — 23
- Камчатский край — 21
- Воронежская область — 20
- Забайкальский край — 20
- Чеченская Республика — 19
- Костромская область — 16
- Республика Коми — 12
- Карачаево-Черкесская Республика — 12
- Томская область — 12
- Новгородская область — 10
- Псковская область — 10
- Еврейская АО — 10
- Кемеровская область — 9
- Республика Карелия — 8
- Удмуртская Республика — 6
- Магаданская область — 5
- Республика Крым — 4
- г. Севастополь — 4
- Курганская область — 3
- Ненецкий автономный округ — 1
- Республика Алтай — 1
- Сахалинская область — 1
Всего в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 20 мая
- Клиники продолжают использовать аппараты ИВЛ «Авента» после резонансных пожаров
- 20 мая
- Bloomberg исправило статью после критики посольства России
- 20 мая
- Полиция остановила подпольный концерт в рязанском баре
- 20 мая
- Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за пандемии COVID-19
- 20 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 20 мая
- 20 мая
- Из-за коронавируса в Петербурге запретили прощальные церемонии на похоронах
- 20 мая
- Вакцина раздора: кто первым получит препарат от COVID-19?
- 20 мая
- Генпрокуратура потребовала заблокировать видео о «чипировании» людей
- 19 мая
- Почти шесть тысяч россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки
- 19 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 мая
Читайте также
76%
-0.59 79.17
0.23
Нашли ошибку?