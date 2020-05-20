За сутки в России выявлено 8 764 новых случая инфицирования COVID-19

По данным Оперативного штаба, порядка 45,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Eduardo Sanz, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России зафиксировано 8 764 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 7,3 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За сутки скончалось 135 пациентов с COVID-19, полностью излечились — 5 921. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 83 регионе страны. Более 45,9% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.

Статистика по регионам:

  • Москва — 2699
  • Московская область — 903
  • Красноярский край — 504
  • Санкт-Петербург — 455
  • Нижегородская область — 257
  • Ростовская область — 139
  • Ярославская область — 135
  • Свердловская область — 135
  • Калужская область — 118
  • Брянская область — 110
  • Тульская область — 98
  • Самарская область — 98
  • Рязанская область — 92
  • Саратовская область — 92
  • Краснодарский край — 91
  • Республика Дагестан — 90
  • Республика Башкортостан — 88
  • Тамбовская область — 85
  • Волгоградская область — 84
  • Курская область — 82
  • Липецкая область — 79
  • Новосибирская область — 77
  • Ленинградская область — 75
  • Республика Татарстан — 75
  • Челябинская область — 74
  • Чувашская Республика — 73
  • Республика Северная Осетия — 72
  • Пензенская область — 72
  • Белгородская область — 67
  • Владимирская область — 66
  • Кабардино-Балкарская Республика — 66
  • Омская область — 65
  • Республика Адыгея — 64
  • Ульяновская область — 64
  • Ханты-Мансийский АО — 63
  • Смоленская область — 60
  • Ставропольский край — 59
  • Республика Тыва — 56
  • Астраханская область — 55
  • Хабаровский край — 55
  • Пермский край — 53
  • Орловская область — 49
  • Иркутская область — 48
  • Ивановская область — 47
  • Республика Саха (Якутия) — 46
  • Республика Ингушетия — 44
  • Кировская область — 44
  • Приморский край — 44
  • Оренбургская область — 42
  • Республика Бурятия — 42
  • Тюменская область — 40
  • Алтайский край — 40
  • Республика Марий Эл — 37
  • Республика Мордовия — 34
  • Тверская область — 33
  • Калининградская область — 32
  • Ямало-Ненецкий АО — 32
  • Мурманская область — 30
  • Амурская область — 30
  • Республика Хакасия — 28
  • Архангельская область — 25
  • Вологодская область — 25
  • Республика Калмыкия — 23
  • Камчатский край — 21
  • Воронежская область — 20
  • Забайкальский край — 20
  • Чеченская Республика — 19
  • Костромская область — 16
  • Республика Коми — 12
  • Карачаево-Черкесская Республика — 12
  • Томская область — 12
  • Новгородская область — 10
  • Псковская область — 10
  • Еврейская АО — 10
  • Кемеровская область — 9
  • Республика Карелия — 8
  • Удмуртская Республика — 6
  • Магаданская область — 5
  • Республика Крым — 4
  • г. Севастополь — 4
  • Курганская область — 3
  • Ненецкий автономный округ — 1
  • Республика Алтай — 1
  • Сахалинская область — 1

Всего в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

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Тема:
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