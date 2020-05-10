«У него крепкие связи»: Зеленский объяснил, как Саакашвили решит украинский кризис

Президент Украины Владимир Зеленский намерен привлечь к решению кризиса в стране экс-главу Грузии Михаила Саакашвили. Об этом политик лично заявил на очередном брифинге во время рабочей поездки в Закарпатье, пишет «Укринформ».

7 мая украинский лидер назначил Саакашвили на должность руководителя Исполнительного комитета реформ. Узнав об этом пресса и граждане страны немного опешили и поспешили узнать, за какие заслуги Михаил получил столь высокий пост. Отвечая на этот вопрос, Зеленский решительно ответил: бывший лидер Грузии точно знает, как вытаскивать страну из кризиса.

«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы. Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других — и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь — реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался», — пояснил президент Украины.

А также заметил, что у Саакашвили много крепких инвестиционных связей с иностранными государствами, что, несомненно, выгодно для сотрудничества. В подтверждение своим словам Зеленский напомнил гражданам о том периоде, когда отстраивался город Батуми, заявляя, что это и был тот самый «ценный опыт» по привлечению различных инвесторов и улаживанию конфликтов.

В заключение своей речи Владимир Зеленский заявил, что доверит новоиспеченному главе Исполкома провести пенсионную реформу. Однако что конкретно под этим подразумевается, не уточнялось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем на самом деле на Украине снова всплыл «пророк» и «спаситель» Михаил Саакашвили.