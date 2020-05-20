«Живет там Агата»: PR-менеджер Павла Прилучного о его долгах за квартиру
По словам Мариам Андреевской, квартира звезды сериала «Мажор» уже несколько месяцев принадлежит его экс-супруге.
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Фото, видео: Instagram @bugevuge, 5-tv.ru
PR-менеджер звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного Мариам Андреевская в интервью 5-tv.ru назвала «полным бредом» информацию о долгах своего подопечного за услуги ЖКХ. По ее словам, информация, опубликованная в ряде СМИ, не соответствует действительности.
Мариам Андреевская подчеркнула, что квартира, о которой идет речь, уже несколько месяцев принадлежит бывшей супруге знаменитости.
«Долгов за коммуналку нет и нет их на моем подопечном Павле, так как квартира с зимы принадлежит Агате (Муцениеце — Прим.ред.) и живет там Агата — бывшая жена Павла. Поэтому, мне кажется, вопрос здесь исчерпан, и ориентироваться на полную неосведомленность журналистов как-то странно и глупо», — заявила PR-менеджер Павла Прилучного.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировой судья Головинского района Москвы взыскал с актера Павла Прилучного 83,8 тысячи рублей.
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