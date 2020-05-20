Такие жесткие меры введены в связи с ситуацией с короновирусом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy

Тема:
Эпидемия коронавируса

Штаб военно-морских сил США издал приказ: в любой точке планеты военные корабли Штатов могут открывать огонь по судам, которые подошли ближе, чем на 100 метров.

В портах, в том числе зарубежных – в Персидском заливе, Средиземном море – экипажам запрещено сходить на берег.

Такие меры введены из-за ситуации с коронавирусом: в американском флоте, по данным журналистов, несколько тысяч инфицированных. Некоторые корабли превратились в изоляторы, причем, часть экипажей, которые не заражены, живут в соседних каютах с больными.

По последним данным, в США более полутора миллионов заболевших COVID-19. Смертность приближается к ста тысячам (93,5 тысячи человек на 20 мая). Выздоровевших 363 133 человека.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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