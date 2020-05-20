Стала известна реальная причина смерти миллионера Самусенко

Бизнесмен Евгений Самусенко, муж певицы и телеведущей Милены Дейнеги, скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом стало известно после экспертизы. Также установлено, что переломы, зафиксированные у предпринимателя, были получены им в результате непрямого массажа сердца.

Накануне супруга Евгения Самусенко обвинила в его смерти своего любовника Илью Громова, пишет Starhit.ru. Милена Дейнега заявила, что тот мог навести порчу на миллионера из ревности. По ее словам, незадолго до трагедии Илья рассказал ей, что посетил экстрасенса.

«Он хотел, чтобы я развелась. Стал настаивать на разводе, но я говорила ему, что не брошу мужа», — отметила Дейнега.

Евгению Самусенко принадлежал бренд «Монте-Кристо». В 1990-е годы бизнесмен занимался организацией конкурсов красоты. С певицой Миленой Дейнега предприниматель прожил в браке около шести лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена бизнесмена Евгения Самусенко Милена Дейнега потеряла двойню.