Число заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек
Такие данные сообщает университет Джонса Хопкинса на 08.50 утра по московскому времени 21 мая.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Visual Science
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире на 21 мая 08.50 утра по московскому времени превысило пять миллионов человек (5 000 038). Умерли — 328 172 человека. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.
В свою очередь ВОЗ пока заявляет о более 4,8 миллиона случаев заражения. Вспышку новой коронавирусной инфекцией международная организация объявила пандемией 11 марта.
В США ежедневно выявляют по 20-25 тысяч больных, но сколько их в действительности — сложно представить. Во Флориде уволили сотрудницу местного Минздрава, которая отказалась занижать реальные цифры ради хорошей статистики.
А в Европе встретил сопротивление предложенный Меркель и Макроном план по восстановлению экономики. Скидываться в Общий Фонд помощи отказались Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания. Они предложили выдавать пострадавшим странам кредиты, а не дотации.
Тем временем, в Испании впервые за два месяца не зарегистрировано ни одного смертельного случая от COVID-19. Чего не скажешь о Швеции. Она вышла на первое место в ЕС по смертности на душу населения. За последние сутки в стране от новой инфекции умерли 88 человек. К слову, Стокгольм не вводил карантин, там до сих пор работают парикмахерские, магазины и рестораны.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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