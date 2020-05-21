Число заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек

Такие данные сообщает университет Джонса Хопкинса на 08.50 утра по московскому времени 21 мая.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Visual Science

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире на 21 мая 08.50 утра по московскому времени превысило пять миллионов человек (5 000 038). Умерли — 328 172 человека. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

В свою очередь ВОЗ пока заявляет о более 4,8 миллиона случаев заражения. Вспышку новой коронавирусной инфекцией международная организация объявила пандемией 11 марта.

В США ежедневно выявляют по 20-25 тысяч больных, но сколько их в действительности — сложно представить. Во Флориде уволили сотрудницу местного Минздрава, которая отказалась занижать реальные цифры ради хорошей статистики.

А в Европе встретил сопротивление предложенный Меркель и Макроном план по восстановлению экономики. Скидываться в Общий Фонд помощи отказались Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания. Они предложили выдавать пострадавшим странам кредиты, а не дотации.

Тем временем, в Испании впервые за два месяца не зарегистрировано ни одного смертельного случая от COVID-19. Чего не скажешь о Швеции. Она вышла на первое место в ЕС по смертности на душу населения. За последние сутки в стране от новой инфекции умерли 88 человек. К слову, Стокгольм не вводил карантин, там до сих пор работают парикмахерские, магазины и рестораны.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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