Видео: мужчина спас двух детей из горящей машины на парковке в Петербурге
Мама восьмилетней девочки и шестилетнего мальчика в этот момент закупалась в торговом центре.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
На парковке у крупного торгового центра в Санкт-Петербурге загорелся автомобиль. Очевидец происшествия вытащил из машины двух детей. Их мать в это время закупалась в магазине. В сети появилось видео с места происшествия.
Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел рядом с гипермаркетом на улице Руставели. Одна из машин на парковке загорелась, в этот момент в салоне находились два маленьких ребенка — брат и сестра. Мама восьмилетней девочки и шестилетнего мальчика ушла за покупками. Малышей спас очевидец. Мужчина разбил стекло авто и вытащил детей наружу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Экспертам предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания транспортного средства.
Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли в загоревшейся машине по дороге из аэропорта Саратова.
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