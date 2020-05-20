Видео: мужчина спас двух детей из горящей машины на парковке в Петербурге

На парковке у крупного торгового центра в Санкт-Петербурге загорелся автомобиль. Очевидец происшествия вытащил из машины двух детей. Их мать в это время закупалась в магазине. В сети появилось видео с места происшествия.

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел рядом с гипермаркетом на улице Руставели. Одна из машин на парковке загорелась, в этот момент в салоне находились два маленьких ребенка — брат и сестра. Мама восьмилетней девочки и шестилетнего мальчика ушла за покупками. Малышей спас очевидец. Мужчина разбил стекло авто и вытащил детей наружу.

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Экспертам предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли в загоревшейся машине по дороге из аэропорта Саратова.