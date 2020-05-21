🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Что заставляет вас смотреть на мир как на бремя, которое вам доверяют, Раки? Звезды напоминают вам о присущей вам игривости и легкости, которые являются вашей истинной природой. Посмотрите на мир с другой стороны и позвольте себе течь вместе с космическими потоками. Все, что вам нужно, придет к вам с минимальными усилиями, когда вы будете практиковать искусство сдачи.

Любовь, а не деньги. Любовь, а не сила. Любовь, а не слава. Какова ваша истинная мотивация, Близнецы? Вы забыли, почему вы отправились в это путешествие? Иногда вам просто нужно отойти от того, что вы создаете, чтобы получить перспективу. Да, это означает, что нужно сказать «нет» некоторым предложениям, и это нормально. Вселенная помогает вам перестроиться, чтобы вы могли найти в себе смелость, необходимую для того, чтобы встретиться со своим истинным «я».

Жизнь не сборник глупых шарад, Тельцы. Ни у кого нет времени, чтобы интерпретировать ваши знаки, и даже если бы они это сделали, есть 100-процентный гарантия, что они ошибутся. Несмотря на все трудности, оставьте место для открытого и честного разговора. Поделитесь своим видением ситуации и будьте готовы услышать мнение других, даже если вы не полностью согласны. Это единственный способ найти полюбовное решение.

Является ли любовь, которая доминирует над вами, подчиняет вас правилам и обрезает ваши крылья, любовью вообще? Вам стоит задуматься о том, что вы хотите привлечь в свою Вселенную. Наверняка это божественная любовь. Вероятно, вы мечтаете о человеке, который будет чтить вас за то, кто вы есть, и позволять вам быть собой. Настоящая любовь безусловна во всех смыслах этого слова. Откройте свое сердце настоящим чувствам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 мая, Луна в знаке Тельца. Несмотря на то, что в тот день, по данным астрологов, возрастает ощущение вялости и желание полениться, стоит все же взять себя в руки и заняться делами. Благоприятно будут реализованы начатые в этот день финансовые проекты.

♌ Лев

В нашей жизни бывают моменты, когда мы безрезультатно пытаемся повторить трюк из сети. Запертые двери отказываются открываться, и люди, которые должны помочь нам, попадают в неприятности. А потом бывают моменты, когда пути проясняются, вещи, которые мы желаем, появляются с минимальными усилиями, и люди, о которых мы мало знаем, становятся катализатором этих позитивных изменений. Вам не нравятся синхронные моменты в вашей жизни, Львы? Откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь, как будто это самая важная задача в мире. Вселенная собирается проявить большие чудеса от вашего имени!

Космический совет: пришло время наслаждаться чудесами.

♍ Дева

Если вы играете с огнем, знайте, что вы обожжетесь. Но согласитесь, иногда так хочется рискнуть. Порой, ставя на кон все, мы получаем огромный выигрыш. Девы, у которых есть пара, наверняка вы уже начали чувствовать, что ваша семья вездесуща или ваши дети становятся слишком требовательными. В любом случае, установите свои границы. Найдите новые и креативные способы провести время вместе и не забывайте о себе и своем личном пространстве.

Космический совет: качественно проведите время с вашей второй половинкой.

♎ Весы

Пять глубоких вдохов, пять глубоких выдохов. Мысленно просмотрите на свое тело, Весы. Где, как вы чувствуете, накапливается стресс и беспокойство? Выпустите негативную энергию из своей системы мягко и с любовью. Не нужно сдерживать панику. Путь очищает себя для вас. Буря, в которую вы попали, наконец-то прошла. Это не значит, что неопределенность покинет вас, но пришло время помириться со своей темной стороной, зная, что ваша жизнь скоро станет лучше.

Космический совет: примите наконец, что шторм прошел.

♏ Скорпион

Не так уж и плохо жить с разбитым сердцем. Это значит, что вы попробовали что-то новое. Вместо того, чтобы сопротивляться чувствам, признайте, что они вас разбудили. Осознание — это первый шаг к исцелению старых ран. Хороший способ избавиться от боли в вашей душе — обратиться к арт-терапии. Оставайтесь на связи с космическими потоками. Позволяя себе быть уязвимыми, вы обретете неизмеримую силу.

Космический совет: позвольте себе быть уязвимыми.

♐ Стрелец

Звезды напоминают вам, что вы на правильном пути, и вы скоро получите подтверждение этого. Знайте о новых путях, открывающихся перед вами, поскольку это те дороги, по которым вы должны идти. Когда вы это сделаете, обратитесь к мудрости, зарытой глубоко в вашем сердце. Тех, кто не решается принять меры, звезды просят восстановить свою силу и проявить немного больше веры в таинственные силы, действующие через них. Это уникальная возможность. Действуйте прямо сейчас! Космический совет: подружитесь с мужеством. Сделайте смелый шаг.

♑ Козерог

Время, проведенное за пределами матрицы, научило вас смыслу обязательств в истинном смысле этого слова. Если вы можете пережить это вместе со своей второй половинкой, вы можете пережить все что угодно! Это время любви, гармонии и единения в штаб-квартире Козерога. Если у вас были какие-либо сомнения, неопределенность будет устранена в ближайшее время. Одинокие Козероги, не позволяйте своей нынешней реальности разочаровывать вас в том, что вы не можете иметь то, что желаете. Доверьтесь колесу времени. Доверьтесь чудесам, которые проявляются за кулисами для вас.

Космический совет: звезды говорят вам о любви, гармонии и единении. Прислушайтесь!

♒ Водолей

Иногда мы настолько зациклены на плане, что не можем увидеть, что еще нам даруют звезды. Доверьтесь вселенскому замыслу и возможностям, которые появляются на вашем пути, даже если они появляются в незнакомой одежде. Если дела идут не так, как вы предполагали, это происходит потому, что они должны стать лучше. Помните, путь к успеху проложен неудачами. Вместо того, чтобы печалиться о том, где вы сейчас находитесь, почитайте уроки души, которые приближают вас к свету.

Космический совет: доверьтесь вселенскому замыслу.

♊ Рыбы

Подростковые романы совсем не переоценены. Но не возраст делает эти встречи такими привлекательными. А та простота, с которой мы позволяли себе упиваться любовью. Что происходит с нами в 2020 году? Ген практичности вступает в силу, отнимая у нас детское чудо, которое мы когда-то чувствовали, когда впервые держались за руки с возлюбленными или смотрели в глаза прекрасному незнакомцу. На сегодняшний день звезды хотят, чтобы вы путешествовали во времени в период вашей жизни, когда вы не позволяли вмешиваться мирским обязанностям. Итак, какое это имеет отношение к вашей романтической жизни? Вам просто нужно подождать и посмотреть, что произойдет Рыбы.

Космический совет: вспомните ощущение первой влюбленности, быть может вы испытаете это снова.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая. На предстоящей неделе у многих может проявиться эмоциональная неудовлетворенность, а также потребность уйти от реальности в фантазии и грезы.