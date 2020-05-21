ООН: Коронавирус нанес тройной удар по глобальному человеческому развитию

Пандемия СОVID-19 оказала негативное влияние на ключевые сферы жизни людей во всем мире.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nick Zonna, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус нанес тройной удар по глобальному человеческому развитию. Такое заявление сделали в ООН. В докладе экспертов организации отмечается: пандемия оказала негативное влияние на ключевые сферы жизни людей во всем мире. Серьезный урон нанесен системам здравоохранения и доходам населения.

Особенно пострадали бедные, развивающиеся страны. Дети в них практически полностью остались без образования — это случилось после того, как из-за пандемии закрылись школы. Онлайн-обучения в таких государствах попросту нет. Да и многие жители не могут позволить себе покупку компьютера.

В ООН считают, что в подобные ситуации необходимо решительное вмешательство. Иначе многие страны еще сильнее отстанут в развитии от благополучных держав. И прежде всего нужно бросить все силы на поддержку медицины, защиту рабочих мест, а также малого и среднего бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВОЗ сообщила о рекордном числе инфицированных коронавирусом за сутки. С начала пандемии во всем мире скончались 320 тысяч COVID-положительных людей.

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Тема:
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