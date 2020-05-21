ВОЗ сообщила о рекордном числе инфицированных коронавирусом за сутки
С начала пандемии во всем мире скончались 320 тысяч COVID-положительных людей.
Фото: www.globallookpress.com © Julian Stratenschulte
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что за последние сутки в мире зафиксировано более 106 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Такое количество стало рекордным за все время пандемии, пишет ТАСС.
Глава ВОЗ заявил, что в учреждении всерьез обеспокоены ростом числа случаев заболевания COVID-19 в государствах со средним и низким уровнем дохода граждан.
Всего за время пандемии коронавируса во всем мире инфицированы более пяти миллионов человек. Более 320 тысяч COVID-положительных людей скончались.
Накануне ВОЗ предупредила мировые державы об опасности резкого снятия карантинных мер. А канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что в одиночку с последствиями пандемии не справится ни одна страна, и призвала объединить усилия — особенно в разработке вакцины.
Ранее 5-tv.ru писал, что США планируют больше, чем в десять раз урезать финансирование ВОЗ. По мнению Дональда Трампа, организация не выполнила своих обязательств по обмену информацией в условиях распространения коронавируса.
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