Цифровой этикет: новый урок от пандемии COVID-19
Эксперт рассказал, какие правила стоит соблюдать, работая в онлайн-режиме.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
В условиях карантина многие из нас перешли на удаленную работу. По этой причине стали актуальными вопросы цифрового этикета. Эксперт по бизнес этикету Светлана Грохотова назвала нескольких обязательных правил, которые стоит соблюдать, работая в онлайн-режиме.
Первое на что стоит обратить внимание — ваш внешний вид. Конечно, мы находимся дома, в расслабленной обстановке, но мы все равно работаем. По этой причине необходимо выглядеть подобающе. Не обязательно надевать галстук и пиджак, но как минимум «смарт кэжуал» должен присутствовать однозначно. Надев что-то приличное сверху, не стоит забывать и про надлежащий низ. Как бы не было забавно и смешно, но мем, когда человек оказывается в пиджаке, галстуке и трусах — это реальность.
Также необходимо следить за своими жестами, позами, словами и привычками паразитами. Когда мы общаемся в онлайн-режиме все становится видно: наши почесывания, ковыряния в носу и ушах. Если во время массовых совещаний на это редко обращают внимание, то тут только экран и вы. А значит вы под прицелом.
Обратите внимание на ваше звуковое окружение: говорите четко и более громко, обеспечьте себе наушники и не забывайте отключать звук на телефоне и других устройствах, чтобы вам ничего не мешало. Также стоит попросить домочадцев не отвлекать вас от работы.
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