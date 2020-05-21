Путин отложил осенний призыв в армию
Президент России подчеркнул, что выпускникам школ нужно дать возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, 5-tv.ru
Осенний призыв выпускников школ в Вооруженные силы в 2020 году отложится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о системе образования в период пандемии. При обсуждении вопросов о поступлении учеников в вузы глава государства выразил надежду, что учеба первокурсников начнется без больших потерь времени.
«Мы уже договорились с министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — сообщил лидер страны.
В апреле Национальный родительский комитет попросил Минобороны перенести сроки призыва в армию с учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса. Тогда многие родители опасались, что их сыновья окажутся в армии раньше, чем получат аттестат.
Глава Генштаба Вооруженных Валерий Герасимов заявил, что в 2020 году выпускников школ решено не призывать, чтобы дать им возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Оканчивающим высшие и средне-специальные учебные заведения тоже дадут возможность сдать выпускные экзамены до призыва.
Ранее 5-tv.ru писал, когда пройдет ЕГЭ и начнется учебный год в вузах, со слов Владимира Путина. По словам президента, все выпускники школ получат аттестаты без экзаменов.
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