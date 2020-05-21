Путин отложил осенний призыв в армию

Осенний призыв выпускников школ в Вооруженные силы в 2020 году отложится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о системе образования в период пандемии. При обсуждении вопросов о поступлении учеников в вузы глава государства выразил надежду, что учеба первокурсников начнется без больших потерь времени.

«Мы уже договорились с министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — сообщил лидер страны.

В апреле Национальный родительский комитет попросил Минобороны перенести сроки призыва в армию с учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса. Тогда многие родители опасались, что их сыновья окажутся в армии раньше, чем получат аттестат.

Глава Генштаба Вооруженных Валерий Герасимов заявил, что в 2020 году выпускников школ решено не призывать, чтобы дать им возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Оканчивающим высшие и средне-специальные учебные заведения тоже дадут возможность сдать выпускные экзамены до призыва.

Ранее 5-tv.ru писал, когда пройдет ЕГЭ и начнется учебный год в вузах, со слов Владимира Путина. По словам президента, все выпускники школ получат аттестаты без экзаменов.