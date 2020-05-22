Десять моряков с подозрением на COVID-19 изолированы на борту теплохода в Ленобласти

В порту Ленинградской области появился мини-обсерватор. На судне десять моряков, у которых подозрение на COVID-19. Их уже дважды тестировали, сейчас ждут окончательного подтверждения.

Экипаж возвращался в Петербург из рейса. У механика поднялась высокая температура. В ближайшем населенном пункте его госпитализировали, медики определили коронавирус.

Моряки все из разных регионов. Принято решение домой их не отправлять. Те, у кого выявят инфекцию, отправятся в стационар, остальные самоизолируются. Владелец судна обещал им арендовать жилье.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что День города в Петербурге впервые в истории пройдет в онлайн-формате. Смольный официально объявил о переносе праздничных мероприятий в удаленный формат на фоне пандемии COVID-19.

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