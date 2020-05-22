Десять моряков с подозрением на COVID-19 изолированы на борту теплохода в Ленобласти
Экипаж сухогрузного теплохода «Невский 39», который находится в акватории Невы, проверяют на коронавирус.
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