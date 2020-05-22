🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 мая, Луна находится в знаке Тельца. Данный период подходит для планирования прибыли и решения финансовых вопросов.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 мая, Луна в знаке Тельца. По данным астрологов, сегодня благоприятный день для финансовых вложений, можно также потратиться на долгосрочные покупки, например, приобрести недвижимость, мебель или автомобиль.
♈ Овен
Если вы никогда до этого не занимались медитацией — сейчас самое время. Посвятите себя тишине. Прислушайтесь, наконец, к своему внутреннему голосу. Ответы на все ваши вопросы уже в вашей голове.
Космический совет: все волшебство сейчас внутри вас.
♉ Телец
Вы переживаете период, в котором пытаетесь примириться с мыслью — ничто не идеально, никто не идеален. И это правильно. Вам стоит стать более сострадательными к окружающим. Кстати, если вы заранее поверите в провал предприятия и даже не попробуете осуществить задуманное — естественно, что ничего не произойдет. Будьте смелыми.
Космический совет: результат может быть каким угодно, но рискнуть все равно стоит.
♊ Близнецы
Прекратите драматизировать. Для себя вы все давно уже решили. Хотите быть с этим человеком до конца жизни — пожалуйста. Не хотите? Тогда пора поставить точку в этих отношениях. Если вы тоскуете по неразделенной любви — вдохните поглубже. Возможно, вам следует некоторое время провести в одиночестве.
Космический совет: одиночество — это не всегда синоним скуки или страдания.
♋ Рак
Мы всегда спешим куда-то добраться, что-то сделать, достичь желаемого места назначения. Разве вы не устали, пытаясь все контролировать? Что если вы ослабите хватку и позволите звездам вмешаться? Разрешите вселенскому плану осуществиться.
Космический совет: сдайтесь обстоятельствам, Вселенная обязательно вам поможет.
♌ Лев
Сегодня вам предстоит найти гармонию между своим женским и мужским началом. Позвольте себе быть сильной и непоколебимой, если вы женщина. И дайте себе расслабиться и побыть эмоциональным, если вы мужчина. Кстати, если у вас есть вторая половинка — в этот день она, как никогда, нуждается в вашей поддержке.
Космический совет: помните, что в вас есть и мужское, и женское начало.
♍ Дева
В вас пробудился ребенок, который требует внимания и подарочков. Сегодня отличный день для прогулки до магазина, настольных игр и других ребячьих увлечений. А если очень сильно «приспичит» всегда можно упиться газировкой и облопаться мороженым вместе с другом за просмотром американской комедии.
Космический совет: будьте ответственным взрослым — позвольте внутреннему ребенку пошалить.
♎ Весы
Вам кажется, что былой романтики в отношениях уже точно не будет. Однако, не торопитесь становиться разочарованным нигилистом. Может быть, вы просто не все еще попробовали? Поищите какие-нибудь нестандартные приемчики, вроде текстовых сообщений с грязными, но сексуальными словечками. В любом случае, потом можно будет вместе посмеяться над этим.
Космический совет: настало время экспериментов в любовной сфере.
♏ Скорпион
Разве вам не нравится, когда Вселенная вступает в действие и настраивает вещи прямо от вашего имени? Это волшебное время для вас! Вы испытываете любовь, гармонию и единение, которые когда-то были далекой мечтой. Снесите стену прямо сейчас! Пусть тот, кого вы любите, точно знает, какой он особенный.
Космический совет: любовь, гармония и ощущение счастья — определенно ваш день!
♐ Стрелец
Принимайте вещи такими, какие они есть, вместо того, чтобы пытаться их изменить. Путь наименьшего сопротивления — лучший путь вперед. В сфере любви станьте осведомленными о связях, которые истощают вас.
Космический совет: «две половинки» — это все-таки не одно целое.
♑ Козерог
Отношения, в которых вы сейчас состоите, кажутся вам неидеальными. Но чувство безграничной любви, испытываемое вами при этом, намного лучше, чем просто «идеальные отношения». Одинокие Козероги, откройте глаза и душу пошире, за вами уже выехала ваша вторая половинка!
Космический совет: растворитесь в любви.
♒ Водолей
Настало время «тотального» прощения. Нет, не стоит отправляться отпускать грехи всем своим знакомым. Сейчас вы должны простить только одного человека — самого себя. Этот период для вас будет очень сложным. Принимать себя и любить, таким, какой вы есть — трудно. Но из этой игры вы выйдете обновленным и невероятно сильными.
Космический совет: «полюбите себя» — это не просто слова.
♊ Рыбы
Ну, и что с того, что вы тысячи раз падали? Ну, и что, что ваше сердце снова разбито? Не позволяйте испытаниям сломать вас. Вы не должны закрываться и прятаться. Откройте свою душу для чудес, сейчас для этого самое время.
Космический совет: откройте душу для чудесных превращений.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая. На предстоящей неделе у многих может проявиться эмоциональная неудовлетворенность, а также потребность уйти от реальности в фантазии и грезы.
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