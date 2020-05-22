Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 22 мая
Число выявленных инфицированных COVID-19 по всему миру — 5 199 637 человек, летальных случаев — 334 724.
Фото: www.globallookpress.com © PPI
Погибшие и пострадавшие на 22 мая
Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 5 199 637 человек. Болезнь унесла жизни 334 724 человек. Выздоровели 2 085 202 пациентов.
Ситуация в России
В Москве вводят новые меры послабления режима повышенной готовности, введенных из-за пандемии коронавируса.
С 25 мая частично возобновляется работа каршеринга. Правда, с ограничениями: машину можно взять на прокат не больше, чем на пять дней, а у арендатора должен быть актуальный цифровой пропуск. И перед тем, как выдать клиенту машину, компания должна ее продезинфицировать.
Начнут работать и некоторые центры Госуслуг. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что это только первый этап послаблений, и второй шаг зависит от того, как москвичи будут соблюдать требования безопасности.
Сложная обстановка сохраняется в Дагестане. В Буйнакске военнослужащие Минобороны, готовят площадку для полевого госпиталя на сто коек. Стационар оснастят диагностическим оборудованием, аппаратами ИВЛ и клинической лабораторией. В эти минуты на борьбу с коронавирусом, в республику направляются войска радиационной и биологической защиты.
Ситуация в мире
С сегодняшнего дня в США будут приспущены национальные флаги в память жертв коронавируса. Такое распоряжение отдал Дональд Трамп. Штаты по-прежнему лидируют в мире по числу умерших от COVID-19 — их уже почти 95 тысяч. Инфицированы — свыше полутора миллиона американцев.
Тем временем, быстро ухудшается ситуация в Латинской Америке. В Бразилии пневмонией нового типа заболели уже больше 300 тысяч человек. Один из самых пострадавших городов — Рио-де-Жанейро. Однако его власти уже готовятся снять ограничений. Говорят, действовать будут по европейской модели — отменят карантин только в случае улучшения обстановки.
Ну а в самой Европе действуют крайне осторожно. Так, в Риме решено отменить традиционный военный парад, который проводится ежегодно 2 июня по случаю Дня Республики. Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило пять миллионов. Жертв — больше 300 тысяч.
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