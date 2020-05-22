На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел» для Саши Архипова
Вместе с фондом «Милосердие» мы собираем деньги для ребенка, которому требуется дорогостоящее лечение.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал Саша Архипов из Тульской области. У него редчайшее генетическое заболевание — полная мышечная атрофия. Эта болезнь убивает умение ходить, сидеть, говорить, а затем и дышать.
В мире существует только одно лекарство, которое даст малышу шанс. Но стоит американский препарат очень дорого. 156 миллионов — сумма астрономическая. Родителям удалось собрать 10%, а ваши отзывчивость и сочувствие сделали недосягаемую, казалось бы, цель — еще ближе. Спасибо вам!
Но помощь все еще необходима. Поэтому мы вместе с фондом «Милосердие» продолжаем собирать деньги для Саши, и вместе с родителями мальчика — верим в чудо. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 7375 и цифрами указать сумму, которую вы готовы пожертвовать. Она спишется с вашего мобильного счета автоматически. Вместе мы сможем помочь!
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Даши Ефимовой.
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