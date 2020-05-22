На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел» для Саши Архипова

Вместе с фондом «Милосердие» мы собираем деньги для ребенка, которому требуется дорогостоящее лечение.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал Саша Архипов из Тульской области. У него редчайшее генетическое заболевание — полная мышечная атрофия. Эта болезнь убивает умение ходить, сидеть, говорить, а затем и дышать.

В мире существует только одно лекарство, которое даст малышу шанс. Но стоит американский препарат очень дорого. 156 миллионов — сумма астрономическая. Родителям удалось собрать 10%, а ваши отзывчивость и сочувствие сделали недосягаемую, казалось бы, цель — еще ближе. Спасибо вам!

Но помощь все еще необходима. Поэтому мы вместе с фондом «Милосердие» продолжаем собирать деньги для Саши, и вместе с родителями мальчика — верим в чудо. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 7375 и цифрами указать сумму, которую вы готовы пожертвовать. Она спишется с вашего мобильного счета автоматически. Вместе мы сможем помочь!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Даши Ефимовой.

Тема:
День Добрых Дел
21 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Архипова
15 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Даши Ефимовой
14 мая
Пятом канале акция «День добрых дел» для Даши Ефимовой
8 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ксении Кондратьевой
7 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ксении Кондратьевой
1 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Федюкиной
30 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Маши Федюкиной
24 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кати Овсянниковой
23 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Овсянниковой
17 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Дани Славянского

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