Решение о сдаче ЕГЭ в масках регионы примут самостоятельно
Профилактические меры будут применяться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Решение о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускниками в масках и перчатках власти российских регионов будут принимать самостоятельно, сообщает ФАН со ссылкой на источник в правительстве.
Отмечается, что все профилактические меры в условиях угрозы распространения коронавируса будут применяться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Экзаменационная кампания в России стартует 29 июня. Во время ЕГЭ дети будут рассажены на расстоянии полутора метров друг от друга.
В 2020 году Единый госэкзамен будут сдавать только будущие абитуриенты. Все остальные выпускники получат аттестаты о среднем образовании без прохождения тестирования.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ.
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