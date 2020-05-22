Решение о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускниками в масках и перчатках власти российских регионов будут принимать самостоятельно, сообщает ФАН со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что все профилактические меры в условиях угрозы распространения коронавируса будут применяться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Экзаменационная кампания в России стартует 29 июня. Во время ЕГЭ дети будут рассажены на расстоянии полутора метров друг от друга.

В 2020 году Единый госэкзамен будут сдавать только будущие абитуриенты. Все остальные выпускники получат аттестаты о среднем образовании без прохождения тестирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ.