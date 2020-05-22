Профилактические меры будут применяться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020 Эпидемия коронавируса

Решение о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускниками в масках и перчатках власти российских регионов будут принимать самостоятельно, сообщает ФАН со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что все профилактические меры в условиях угрозы распространения коронавируса будут применяться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Экзаменационная кампания в России стартует 29 июня. Во время ЕГЭ дети будут рассажены на расстоянии полутора метров друг от друга.

В 2020 году Единый госэкзамен будут сдавать только будущие абитуриенты. Все остальные выпускники получат аттестаты о среднем образовании без прохождения тестирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ.

Тема:
ЕГЭ 2020
22 мая
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
21 мая
Опубликован предварительный график сдачи ЕГЭ в России
18 мая
Тест: А вы бы сдали ЕГЭ-2020 по русскому языку?
14 мая
Недалеко перенесли: Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
14 мая
Как изменится процедура сдачи ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса?
13 мая
В России выпускники будут сдавать только два экзамена для поступления в вузы
13 мая
ОГЭ не будет! В России отменили экзамены для девятиклассников
13 мая
Сроки проведения ЕГЭ в России вновь перенесут
10 мая
В Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ из-за коронавируса
8 мая
Ректор МГИМО объяснил, как будут проходить экзамены у студентов в условиях дистанционного обучения

Читайте также

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
70.92
-1.42 77.80
-1.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
«Да я хорош, устроил дебош»: Джиган покаялся в новом треке
11:24
Под Красноярском пьяный мужчина без прав сбил двухлетнего мальчика
11:16
Как изменяются легкие у пациентов, умерших от СOVID-19 — исследование ученых
11:09
Как отпраздновать Ураза-Байрам и что подать к столу? — рецепты
11:04
В Москве граждане Кубы похитили земляка вместе с чужим автомобилем
11:00
Тела двух подростков обнаружены в центре Петербурга

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок