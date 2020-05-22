После заявления США о выходе из ДОН американский бомбардировщик заметили над Охотским морем

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer вошел в воздушное пространство над Охотским морем. Об этом сообщает Defpost со ссылкой на данные самолета, находящегося в Японии.

Отмечается, что авиалайнер проник в воздушное пространство со стороны Тихого океана. Он пролетел между Курильскими островами Симушир и Чирпой, входящими в Курильский городской округ Сахалинской области России.

Как указывают источники, бомбардировщик B-1B вылетел с авиабазы Андерсен в Гуаме с другим B-1B. Они полетели на северо-восток, к Аляске, после чего вернулись на юг с одним бомбардировщиком, летевшим в Охотское море.

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Охотское море — это море Тихого океана, которое заключено между российским Камчатским полуостровом на востоке, Курильскими островами на юго-востоке, японским островом Хоккайдо на юге, островом Сахалин на западе и отрезком Восточно-Сибирского побережья России на северо-западе.

Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer вылетел с авиабазы Андерсен в Гуаме 8 мая 2020 года. Он должен был выполнить миссию в Южно-Китайском море в рамках учебной подготовки Тихоокеанских ВВС (PACAF).

Сообщение о появлении американского бомбардировщика в российском пространстве появилось через несколько часов после заявления Дональда Трампа о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).

Ранее президент Америки Дональд Трамп заявил, что США выходит из Договора по открытому небу (ДОН). Он уточнил, что страна решилась на такой шаг из-за России.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году. В нем участвуют 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Вашингтон заявил, что Москва нарушила этот Договор, отозвав разрешение на пролет американо-канадской миссии в сентябре 2019 года.

Согласно заявлению госсекретаря США Майка Помпео, страна выйдет из ДОН через полгода. Он также отметил, что страна может пересмотреть свои планы по выходу из договора, если Россия «вернется к полному его соблюдению».

По мнению экс-дипломата Джима Джатраса, целью выхода США из Договора по открытому небу является «подготовка к войне». По словам Джатраса, американские военные и правительство «априори считают Россию врагом, которого нужно разбить».