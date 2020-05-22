Никас Сафронов рассказал о самочувствии больного СОVID-19 Анатолия Трушкина

Никас Сафронов рассказал о состоянии инфицированного коронавирусом сатирика Анатолия Трушкина. Художник сообщил, что юморист находится в 52 больнице — она считается одной из лучших после Коммунарки. По словам Никаса, у Трушкина очень тяжелое состояние, у него поражено 80% легких.

Художник также сообщил, что сатирик не сразу обратился к врачам, а пытался вылечиться сам.

«Анатолий Алексеевич не сразу обратился к врачам. А когда все-таки участковый и я настояли, чтобы он вызвал скорую, в больнице даже не сразу у него обнаружили коронавирус», — рассказал Никас Сафронов.

Заболела и супруга Трушкина — Наталья. По словам художника, у нее тоже тяжелое состояние, но она не хочет ложиться в больницу.

«У нее тоже тяжелое состояние, ее пошатывает. Но пока в больницу не ложится, считает, что так она больше сможет помочь Толичке», — объясняет художник.

Никас Сафронов надеется, что в скором времени Анатолий Трушкин пойдет на поправку и снова вернется к работе.

«Организм у него сильный, мы надеемся, что он справится с болезнью, и в скором времени надеемся увидеть его на творческих встречах, на экране. Мы будем верить. Я молюсь, жена тоже каждый день молится за его здоровье», — заявил художник.

Также художник рассказал, что несколько лет назад Трушкин переболел еще одним тяжелым заболеванием. Но тогда он был здоровее, организм был крепче, и он достаточно быстро пошел на поправку.

«Несколько лет назад у него гемоглобин упал до невероятных каких-то низких чисел. Он тогда лежал в Боткинской. Его с трудом вернули к жизни, лечили дорогими швейцарскими препаратами. Вылечился. После все было хорошо, но вот коронавирус подкосил», — рассказал художник.

Все близкие и друзья очень переживают за здоровье Анатолия Трушкина и надеются, что скоро он пойдет на поправку.

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