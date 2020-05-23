Леди Гага опубликовала клип на трек «Rain on Me» с Арианой Гранде

За шесть часов необычный ролик набрал порядка семи миллионов просмотров.

Фото, видео: YouTube @Lady Gaga

Популярная американская певица Леди Гага опубликовала на своем YouTube-канале клип на трек «Rain on Me». В записи песни участвовала еще одна поп-дива Ариана Гранде.

В музыкальном видео знаменитости танцуют в ярких латексных костюмах на фоне угрюмого дождливого мегаполиса. За шесть часов ролик набрал порядка семи миллионов просмотров. Пользователи оставили под клипом около 90 тысяч комментариев.

Песня «Rain on Me» вошла в шестой студийный альбом Леди Гаги под названием «Chromatica». Релиз музыкальной пластинки переносился из-за коронавируса. Однако теперь стало известно — он состоится 29 мая.

В преддверии выхода нового альбома 33-летняя суперзвезда снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала Paper. На снимке знаменитость предстала в образе киборга, проводами подключенного к какому-то жуткому механизму.

Ранее 5-tv.ru писал, что вынужденная из-за коронавируса отложить выход своего альбома «Chromatica» Леди Гага, заявила о желании стать мамой.

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