Бывший муж Анастасии Макеевой счастлив в гражданском браке с актрисой Еленой Глазковой.

Глеб Матвейчук скоро станет отцом во второй раз

Фото: Instagram @glebmatveychuk

Известный актер, композитор и продюсер Глеб Матвейчук скоро станет отцом во второй раз. Его гражданская супруга Елена Глазкова на шестом месяце беременности, а у пары подрастает полуторагодовалая дочь Алиса.

В программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова 38-летний Матвейчук рассказал, что познакомился с Еленой в Греции на русской неделе кино. Чтобы покорить девушку, ему пришлось приложить усилия. Артист долго ухаживал за ней, но завоевать ее сердце удалось, только спев в караоке.

Как пишет «МК», свои отношения Глеб и Елена до сих пор не оформили официально не потому, что не хотят связывать себя печатью в паспорте. Как объяснила актриса, оказывается, Матвейчук сделал ей предложение уже давно, но свадьбу пришлось отложить, поскольку у невесты начался токсикоз из-за первой беременности. После рождения Алисы началась новая подготовка к торжеству, но тут выяснилось, что Елена снова ждет ребенка.

«В следующем году точно поженимся», — заверила актриса.

Глеб Матвейчук — автор музыки к фильмам «Адмиралъ», «Каменная башка», «Ярослав» и многим другим. Как актер он участвовал в таких известных мюзиклах как «Иисус Христос — суперзвезда», «Мстер и Маргарита», «Монте-Кристо» и прочих. Он также полюбился публике в шоу «Точь в точь», завоевав несколько лет назад приз зрительских симпатий и получив второе место от жюри конкурса.

Как ранее писал 5-tv.ru, в течение шести лет Матвейчук был женат на актрисе Анастасии Макеевой, супруги расстались в 2016 году. Недавно он развеял слухи, что причиной развода стали его плохие отношения с тещей.

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