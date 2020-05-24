«Это разовая история»: Петербургский врач о пандемии коронавируса в России

Врач-терапевт многопрофильного медицинского центра в Петербурге Юрий Ярошенко в беседе с 5-tv.ru рассказал о пандемии коронавируса в России. По словам специалиста, эпидемиологическая ситуация в стране нормализуется после иммунизации населения.

Юрий Ярошенко склонен считать, что повторной волны распространения COVID-19 в РФ не будет.

«Пройдет иммунизация социума и все нормализуется. Болеть уже никто не будет. Я не думаю, что будет вторая волна, а будут вспышки, которые будут очень быстро угасать, потому что иммунизированных людей будет все больше и больше вокруг. Этим все и закончится», — сказал терапевт.

Юрий Ярошенко отметил, что для этого потребуется около трех-четырех месяцев. Именно за это время население России достигнет максимального уровня иммунизации. К тому времени коронавирус уже перестанет быть актуальным и не сможет передаваться от человека к человеку.

Врач добавил, что при развитии нынешнего сценария распространения нового внеклеточного агента у 70% популяции в стране иммунитет будет выработан в ближайшее время.

Говоря о возможности вспышек данного коронавируса в будущем, Юрий Ярошенко предположил, что их не будет. Терапевт утверждает, что это не тот тип внеклеточного агента, который требует постоянного напряжения иммунитета.

«Я думаю, что однократно все переболеют. Сам вирус, его специфика, не позволяют ему постоянно приходить, даже если он мутирует. Он имеет определенный генотип и фенотип. Идет перекрестная иммунизация, это не даст такой заболеваемости, которая была у нас изначально в виде эпидемии. Это разовая история. Что-то будет новое, что-то будет еще, но этот вирус уйдет потихонечку на заслуженный отдых», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкие вирусологи впервые обнаружили наличие нового коронавируса в материнском молоке. Ученые Ян Мюнх и Рюдигер Гросс исследовали грудное молоко двух женщин, у которых был подтвержден COVID-19. Одна из них была изолирована от ребенка, так как симптомы дали заподозрить болезнь на ранней стадии, вторая узнала диагноз позже. В молоке второй нашли РНК вируса, младенец оказался инфицирован.

Однако понять, было ли заражение сделано через молоко, ученые не смогли. Результаты исследования опубликованы на сайте Ульмского университета.