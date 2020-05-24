В шаге от пропасти: почему в Дагестане не смогли сдержать распространение COVID-19?

На этой неделе очень непростая ситуация с коронавирусом сложилась в Дагестане. Резкий скачок заболеваемости. Республика уже на пятом месте по числу заражений. Но есть еще одни пугающие цифры. Это количество смертей. Очень неприятный всплеск. Всего умерли 70 человек. Это четвертый показатель по стране. Для срочного исправления ситуации Владимир Путин провел в понедельник специальное совещание с руководством республики.

Очевидно, что Дагестан нуждался в помощи, и разумеется он ее получил. Но почему так случилось? Как допустили? Ведь все предыдущие два месяца чуть ли не каждый день говорилось об опасности — пример Москвы был перед глазами. И пример адекватного реагирования тоже. Надеялись пронесет? Не верили в заразу? Это сейчас важно понять и проанализировать что там сделали не так — чтобы подобного не повторилось.

Безусловно свою лепту внесли и люди. Народ там приветливый и очень гостеприимный, да, впрочем, как и на всем Кавказе. Так вот там если при встрече не пожмешь руку или не обнимешься с каждым, даже незнакомым, человеком, то можешь нарваться на серьезную обиду. То же самое со свадьбами и праздниками. Самоизоляция и социальная дистанция — это не про Кавказ.

Но сейчас особое время. В эти выходные дни мусульмане всей России отмечают один из главных праздников — Ураза-байрам. В понедельник президент обратился ко всем, кто исповедует ислам, с просьбой отметить праздник дома. Уже в среду в разговоре с главой Татарстана, он снова вернулся к этой теме.

Рустам Минниханов заверил главу государства, что все всё понимают. И планируют остаться дома в эти дни. Так же поступят в Чечне, Ингушетии и других кавказских республиках. Кстати, въезд в Махачкалу на время праздников, вплоть до 26 мая будет ограничен, а работа рынков и ярмарок приостановлена. С подробностями корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов.

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