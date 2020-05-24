Самая коммерчески успешная певица в истории по версии «Книги рекордов Гиннесса» 61-летняя Мадонна «взорвала» Instagram откровенным снимком. На фотографии кумир миллионов позирует в нижнем белье, при чем ее бюстгальтер абсолютно прозрачный. Подписчиков поп-дивы шокировало накаченное тело любимицы: идеальный пресс и руки со вздувшимися от нагрузки венами привели их в восторг.

Instagram @madonna

В подписи к публикации звезда сообщила, что ей плевать на мнение тех, кого эта фотография «как-то обидела». Однако, похоже, что снимок вызвал у поклонников знаменитости лишь приятный шок, а вовсе не агрессию и хейт.

Меньше чем за сутки снимок поп-дивы набрал около 900 тысяч отметок «мне нравится». Фанаты оставили под соблазнительной фотографией Мадонны порядка 30 тысяч восхищенных комментариев.

«Мне сорок лет, а я выгляжу хуже, чем ты!»

«Так не бывает!»

«Она же просто девочка!»

«Магия какая-то…», — написали фолловеры.

Недавно Мадонна разместила ролик, в котором продемонстрировала идеальную растяжку и потрясающую для своего возраста форму. На кадрах видно, как исполнительница, лежа на спине, выполняет шпагат в сексуальных колготках-«сеточка» и ультракоротких черных шортах. При этом поп-дива абсолютно не напрягается — она со скучающим видом разглядывает что-то в телефоне.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Мадонна помыла пол в сексуальном наряде.