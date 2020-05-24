«Так не бывает!» — Мадонна разделась и шокировала фанатов накачанным телом
Идеальный пресс и руки со вздувшимися от нагрузки венами привели подписчиков 61-летней поп-дивы в восторг.
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Фото, видео: Instagram @madonna
Самая коммерчески успешная певица в истории по версии «Книги рекордов Гиннесса» 61-летняя Мадонна «взорвала» Instagram откровенным снимком. На фотографии кумир миллионов позирует в нижнем белье, при чем ее бюстгальтер абсолютно прозрачный. Подписчиков поп-дивы шокировало накаченное тело любимицы: идеальный пресс и руки со вздувшимися от нагрузки венами привели их в восторг.
В подписи к публикации звезда сообщила, что ей плевать на мнение тех, кого эта фотография «как-то обидела». Однако, похоже, что снимок вызвал у поклонников знаменитости лишь приятный шок, а вовсе не агрессию и хейт.
Меньше чем за сутки снимок поп-дивы набрал около 900 тысяч отметок «мне нравится». Фанаты оставили под соблазнительной фотографией Мадонны порядка 30 тысяч восхищенных комментариев.
«Мне сорок лет, а я выгляжу хуже, чем ты!»
«Так не бывает!»
«Она же просто девочка!»
«Магия какая-то…», — написали фолловеры.
Недавно Мадонна разместила ролик, в котором продемонстрировала идеальную растяжку и потрясающую для своего возраста форму. На кадрах видно, как исполнительница, лежа на спине, выполняет шпагат в сексуальных колготках-«сеточка» и ультракоротких черных шортах. При этом поп-дива абсолютно не напрягается — она со скучающим видом разглядывает что-то в телефоне.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Мадонна помыла пол в сексуальном наряде.
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