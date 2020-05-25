Ложь не во благо: какие новые схемы обмана используют мошенники в период пандемии?
Аферисты адаптировались к новому режиму и постоянно прибегают к уловкам, связанным с «коронавирусной тематикой».
Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON
Пандемия коронавируса повлияла на развитие новых мошеннических схем. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков». «Фронтовики» изучили более 140 тысяч сообщений с жалобами на действия злоумышленников. На их основе общественники составили рэнкинг наиболее распространенных способов, к которым прибегают преступники.
Самым популярным в рейтинге видом мошенничества остается ложное информирование о штрафах за нарушение мер самоизоляции и продаже универсальных пропусков. На это жаловался каждый пятый из обратившихся.
Чуть меньше, 15% заявителей рассказали об обманных предложениях содействия в получении материальной помощи от государства. Мошенники заявляют, что, воспользовавшись их услугами, россиянам гарантируется поддержка из бюджета. Разумеется, после оплаты вперед, никаких услуг не оказывается.
В 10% случаев граждане жаловались на фишинговые сайты для оплаты коммунальных платежей. Цель таких интернет-ресурсов — завладеть логинами и паролями пользователей, которые затем используются для доступа к аккаунтам и банковским счетам.
Жалобы на предложения исправить кредитную историю составили 9% от общего числа обращений. А пятым по популярности способом обмана стало получение уведомлений об экстренной госпитализации родных, и необходимости перевести деньги на оплату медицинской помощи. Об этом сообщили 8% заявителей.
Ранее 5-tv.ru писал, как уберечь себя и близких людей от контакта с злоумышленниками в период пандемии. Об этом рассказали сотрудники Роскачества.
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