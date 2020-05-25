Аферисты адаптировались к новому режиму и постоянно прибегают к уловкам, связанным с «коронавирусной тематикой».

Ложь не во благо: какие новые схемы обмана используют мошенники в период пандемии?

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пандемия коронавируса повлияла на развитие новых мошеннических схем. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков». «Фронтовики» изучили более 140 тысяч сообщений с жалобами на действия злоумышленников. На их основе общественники составили рэнкинг наиболее распространенных способов, к которым прибегают преступники.

Самым популярным в рейтинге видом мошенничества остается ложное информирование о штрафах за нарушение мер самоизоляции и продаже универсальных пропусков. На это жаловался каждый пятый из обратившихся.

Чуть меньше, 15% заявителей рассказали об обманных предложениях содействия в получении материальной помощи от государства. Мошенники заявляют, что, воспользовавшись их услугами, россиянам гарантируется поддержка из бюджета. Разумеется, после оплаты вперед, никаких услуг не оказывается.

В 10% случаев граждане жаловались на фишинговые сайты для оплаты коммунальных платежей. Цель таких интернет-ресурсов — завладеть логинами и паролями пользователей, которые затем используются для доступа к аккаунтам и банковским счетам.

Жалобы на предложения исправить кредитную историю составили 9% от общего числа обращений. А пятым по популярности способом обмана стало получение уведомлений об экстренной госпитализации родных, и необходимости перевести деньги на оплату медицинской помощи. Об этом сообщили 8% заявителей.

Ранее 5-tv.ru писал, как уберечь себя и близких людей от контакта с злоумышленниками в период пандемии. Об этом рассказали сотрудники Роскачества.

Тема:
Эпидемия коронавируса
25 мая
Антитела к коронавирусу найдены у протестировавших на себе вакцину российских ученых
25 мая
В России выявлено 8946 новых случаев инфицирования коронавирусом
25 мая
Новый этап снятия ограничений в Москве: что изменится с 25 мая?
25 мая
Как влияет потребление алкоголя на развитие коронавируса у человека?
25 мая
Япония, Испания и Иерусалим — какие еще страны снимают ограничения из-за COVID?
25 мая
Какие препараты опасны для инфицированных коронавирусом?
25 мая
В Приморье отец с тремя детьми ушел в лес пережидать пандемию коронавируса
25 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 мая
25 мая
Советник Трампа заявил, что США первыми создадут вакцину от коронавируса
24 мая
Эксперт рассказал, когда коронавирусные ограничения можно отменить в Петербурге
+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 27%
71.88
0.96 78.44
0.64
Старость — не радость. Мужчины каких знаков зодиака становятся жуткими ворчунами

Последние новости

12:32
«Какая ж молодая ты, доченька моя»: Как Пугачева поздравила Орбакайте с 49-летием
12:21
Старость — не радость. Мужчины каких знаков зодиака становятся жуткими ворчунами
12:13
Антитела к коронавирусу найдены у протестировавших на себе вакцину российских ученых
12:03
«На Мальдивы сгонял»: обнаженный Лисовец эротично нежится в ванне — фото
11:51
Три важных симптома-предвестника сердечного приступа
11:43
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака «энергетических вампиров»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Новости Lentainform

Загрузка...