Новый этап снятия ограничений в Москве: что изменится с 25 мая?
Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, какие организации возобновят свою работу с 25 мая.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
Женщины паркуются до первого касания ноги. Как? Знает гимнастка Анна Катюк
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Константин Кокошкин, Зураб Джавахадзе
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РИА Новости рассказал о новом этапе снятия ограничений в столице.
По словам чиновника, необходимо открывать предприятия непродовольственной торговли. Владимир Ефимов отметил, что данная сфера является ключевым элементом товаропроводящей цепочки. В ней задействовано больше количество людей.
«Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать „на склад“, ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — сказал Владимир Ефимов.
Заммэра Москвы добавил, что следующей станет сфера бытовых услуг населению, к которой относится наибольшее число малых предприятий. По словам Владимира Ефимова, современный мегаполис трудно представить без всего перечня необходимых сервисов.
Кроме того, с 25 мая в Москве начинают работать многофункциональные центры (МФЦ) «Мои документы» и каршеринговые компании.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие препараты опасны для инфицированных коронавирусом.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 25 мая
- Ложь не во благо: какие новые схемы обмана используют мошенники в период пандемии?
- 25 мая
- Как влияет потребление алкоголя на развитие коронавируса у человека?
- 25 мая
- Япония, Испания и Иерусалим — какие еще страны снимают ограничения из-за COVID?
- 25 мая
- Какие препараты опасны для инфицированных коронавирусом?
- 25 мая
- В Приморье отец с тремя детьми ушел в лес пережидать пандемию коронавируса
- 25 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 мая
- 25 мая
- Советник Трампа заявил, что США первыми создадут вакцину от коронавируса
- 24 мая
- Эксперт рассказал, когда коронавирусные ограничения можно отменить в Петербурге
- 24 мая
- Долгожданный перелом: развитие и прогнозы ситуации с COVID-19 в России
- 24 мая
- Минимальный прирост случаев коронавируса в мае зафиксирован в Москве
Читайте также
51%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?