Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, какие организации возобновят свою работу с 25 мая.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Константин Кокошкин, Зураб Джавахадзе

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Эпидемия коронавируса

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РИА Новости рассказал о новом этапе снятия ограничений в столице.

По словам чиновника, необходимо открывать предприятия непродовольственной торговли. Владимир Ефимов отметил, что данная сфера является ключевым элементом товаропроводящей цепочки. В ней задействовано больше количество людей.

«Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать „на склад“, ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — сказал Владимир Ефимов.

Заммэра Москвы добавил, что следующей станет сфера бытовых услуг населению, к которой относится наибольшее число малых предприятий. По словам Владимира Ефимова, современный мегаполис трудно представить без всего перечня необходимых сервисов.

Кроме того, с 25 мая в Москве начинают работать многофункциональные центры (МФЦ) «Мои документы» и каршеринговые компании.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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