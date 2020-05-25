Какие препараты опасны для инфицированных коронавирусом?

Главная ошибка пациентов с легкой формой COVID-19 заключается в выборе лекарственных средств. Инфицированные коронавирусом часто прибегают к препаратам, которые привыкли использовать в лечении других простудных заболеваний, что в корне неверно. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-вирусолог Надежда Жолобак.

По словам медика, это в первую очередь касается группы нестероидных противовоспалительных средств: ибупрофена, аспирина, вольтарена, виклофенака и напроксена. Опыт европейских ученых показал, что эти препараты не только не помогают, а делают организм более восприимчивым к вирусу. Указанные вещества создают благотворную среду для инфекции. COVID-19 легче проникает в легкие, что приводит к воспалительному процессу, пневмонии и поражению альвеол.

Единственное возможное жаропонижающее средство при коронавирусе — парацетамол, как говорят западные исследователи. Но как отмечает Жолобак, и его действие не изучено до конца. Поэтому последствия могут быть непредсказуемыми. Выход один: при высокой температуре нужно обращаться к врачам и отказаться от самолечения.

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