Названы даты проведения пробного ЕГЭ в России в 2020 году

В Минпросвещения России назвали точные даты проведения пробного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Так, согласно заявлению главы ведомства Сергея Кравцова, первые экзамены состоятся уже 29 и 30 июня. Далее, начиная с 3 июля, ученики пройдут тестирование по основным школьным предметам. Вторая волна ЕГЭ стартует лишь спустя месяц после первого потока — 3 августа.

«Приемная кампания в вузы начнется согласно первоначальным срокам», — отметил министр просвещения в эфире передачи на телеканале «Россия 24».

Известно также, что решение о сдаче Единого госэкзамена выпускниками 2020 года в масках и перчатках региональное правительство будет принимать самостоятельно. Однако во избежание второй волны инфицирования COVID-19, правительство РФ рекомендовало рассаживать школьников на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Кроме того, все образовательные учреждения обяжут провести санитарную обработку помещений перед ЕГЭ, а также реализовать дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах.

Ранее 5-tv.ru опубликовал предварительный график сдачи ЕГЭ в 2020 году.

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