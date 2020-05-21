В 2020 году школьники начнут сдавать государственные экзамены уже с конца июня.

Опубликован предварительный график сдачи ЕГЭ в России

Фото: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov

Тема:
ЕГЭ 2020

Учитывая тот факт, что обстановка с распространением COVID-19 по России в целом стабилизировалась, а по некоторым данным, стране и вовсе удалось выйти на плато, Рособрнадзор принял решение составить предварительный график проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Так, в случае если ситуация с пандемией коронавируса не обострится вновь, первый ЕГЭ выпускники 2020 года сдадут уже в конце июня.

«Начало экзаменов — 29 июня. В этот день будут проведены экзамены по географии, литературе и информатике. Проведение самого массового экзамена — по русскому языку — будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля. 6 июля — профильная математика», — отмечается на сайте организации.

Также уточнялось, что 9 июля педагоги будут принимать экзамены по истории и физике, 13 июля состоится тестирование по химии и обществознанию, 16 июля — по биологии и письменная часть иностранного языка, 18 и 20 июля — расширенные экзамены по иностранным языкам.

По заверению врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, несмотря на довольно сложную ситуацию с коронавирусом и длительное дистанционное обучение, сроки сдачи ЕГЭ в этом году, несомненно, позволят всем ученикам сдать экзамены в должном формате и своевременно подать документы в вузы.

«Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году мы реализуем дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах», — подытожил Музаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подробно рассказал, когда начнется учебный год в вузах страны в 2020 году.
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