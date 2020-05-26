В дискуссию о «бедствующих» артистах вступил Лев Лещенко

В разгоревшуюся на просторах интернета дискуссию о «бедственном» положении артистов из-за эпидемии коронавируса вступил Лев Лещенко. Народный артист России прокомментировал «Газета.ру» слова продюсера Иосифа Пригожина, который заявил на днях, что в отсутствие доходов от концертной деятельности даже «первая десятка» самых популярных звезд находится в «чудовищной ситуации».

«Я думаю, что музыканты, особенно молодые, — такая же часть народа, они находятся в сложной ситуации. Иосифу не стоило говорить про „первую десятку“ артистов: мы все-таки в более благополучном положении находимся», — высказал мнение Лещенко.

Певец призвал всех проявлять терпение, «сердобольнее относиться» друг к другу и никого не обижать.

«Не надо обострять ситуацию. Все и так все прекрасно понимают. Ситуация сложная, но надо обсуждать проблемы и решать, каким образом из них выходить», — сказал 78-летний артист.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru заявление Пригожина высмеял Сергей Шнуров — как обычно, в стихотворной форме и со свойственной ему иронией. Певец предложил народу скинуться на еду «нуждающимся».