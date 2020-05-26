Возможен ли у переболевшего коронавирусом рецидив?
Петербургские врачи развеяли один из самых популярных мифов о состоянии иммунитета после COVID-19.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Санкт-Петербургские врачи рассказали о зафиксированных в стране случаях повторного заражения коронавирусной инфекцией.
Как пояснил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в городе на Неве, президент Российского кардиологического общества, гендиректор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто сообщил, если человек переболел — это навсегда его не защищает его от рецидива.
«Возможность существует. Понятны сроки формирования иммунитета, его сохранения — 100 дней — 120 дней, теоретически имеется возможность. Сегодня есть случаи повторного заражения», — отметил он.
Также специалисты развеяли один из самых популярных мифов о том, что если человек тяжело переболел вирусной инфекцией, то его организм выработает больший иммунитет от подобного заболевания в будущем.
«Мы это проходили ежегодно. После прививок раньше заболевали повторно. Говорят, если тяжело переболел, то будет хороший иммунитет, но это не так», — подчеркнул главный врач клинической больницы № 122 Яков Накатис.
Слова своих коллег подтвердила главный врач больницы № 20 Татьяна Суровцева.
«Заболеть можно еще раз. Мы не накопили полноценного опыта и не проанализировали пандемию, не знаем, что ждет нас впереди. Все выводы и анализы сделаем позже», — отметила она.
Главврач «Городской больницы Святой преподобномученицы Елизаветы» Сергей Петров также отметил, что у каждого заболевшего своя иммунная система, которая индивидуально реагирует на заболевания. При этом, любой вирус переменчив, что всегда может привести к рецидиву.
26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране пройден.
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